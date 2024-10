Phú Yên: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Đối tượng Lê Thị Thu Trâm. (Nguồn: Công an tỉnh Phú Yên)

Cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thu Trâm để điều tra về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Công an huyện Sơn Hòa bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thu Trâm (sinh năm 1986, trú thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa) đang thực hiện hành vi dán 2 tờ tài liệu có nội dung xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo các cấp tại mặt trước Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa.

Khi kiểm tra phương tiện của đối tượng Lê Thị Thu Trâm, Công an huyện Sơn Hòa thu giữ thêm 73 tờ tài liệu có cùng nội dung, 2 điện thoại di động.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 4 két sắt, 2 máy in, 1 máy scan, 51 đĩa CD, 1 máy tính và các thiết bị, phụ kiện máy tính có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thu Trâm.

Cũng liên quan đến tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân," Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hòa (sinh năm 1972); quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Trong (sinh năm 1970, chồng của Lê Thị Hòa) cùng trú thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa.

Từ năm 2022 đến năm 2024, vợ chồng đối tượng Lê Thị Hòa và Nguyễn Văn Trong đã làm và gửi 104 đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã có Thư khen Công an huyện Sơn Hòa, nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công trấn áp các tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

