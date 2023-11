Quảng Bình: Tạm giam kẻ lợi dụng quyền tự do dân chủ, hạ nhục người khác

Đối tượng Nguyễn Thu Hằng còn nhiều lần sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải các clip tự quay gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Nam Lý, xúc phạm một số cán bộ.

Công an thành phố Đồng Hới bắt Nguyễn Thu Hằng. (Nguồn: Công an Nhân dân)

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thu Hằng (sinh năm 1962, cán bộ hưu trí, thường trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới) về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định sau khi nghe Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên án vụ án dân sự sơ thẩm “tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất," đối tượng Nguyễn Thu Hằng cho rằng Hội đồng Xét xử tuyên xử không đúng nên đã nhiều lần dùng tài khoản mạng xã hội cá nhân phát trực tiếp với lời lẽ chửi bới, xúc phạm danh dự, hạ nhục nhân phẩm cá nhân ông N.V. T - thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Thu Hằng còn nhiều lần sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải các clip tự quay gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Nam Lý, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra thành phố Đồng Hới và xúc phạm danh dự một số cán bộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Trước các hành vi trên, ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thu Hằng về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

Hiện bị can Nguyễn Thu Hằng bị bắt tạm giam thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra./.