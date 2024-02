Khởi tố đối tượng sử dụng mạng xã hội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Chiều 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Khanh (sinh năm 1962, trú tại Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Từ năm 2021, Trần Văn Khanh sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để kết bạn với nhiều tài khoản mạng xã hội ở trong và ngoài nước.

Trong một thời gian dài, Khanh đã sử dụng tài khoản Facebook để bình luận, chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu có nội dung phản động, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết tôn giáo, dân tộc… để nhằm chống phá Đảng, Nhà nước...

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

