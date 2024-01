Tuyên phạt tù kẻ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nay Y Blang, tỉnh Phú Yên, với 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Bị cáo Nay Y Blang tại phiên tòa. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ngày 26/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nay Y Blang, sinh năm 1976, trú buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nay Y Blang đã thừa nhận và khai rõ hành vi phạm tội của mình; xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nay Y Blang 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Theo cáo trạng: Năm 2019, Nay Y Blang tham gia tổ chức “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” do một số đối tượng ở nước ngoài cầm đầu. Đây là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động ly khai, tự trị, lập “Nhà nước riêng” của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, phụ cận.

Dù đã được các cơ quan, ban, ngành, địa phương kiên trì tuyên truyền giáo dục, nhưng đối tượng Nay Y Blang vẫn sử dụng nhà riêng để tổ chức cho những người theo “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” tụ tập nhóm họp, cầu nguyện; đồng thời, cung cấp thông tin sai sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nay Y Blang vào ngày 18/5/2023 để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 30/9/2022, Nay Y Blang bị Ủy ban Nhân dân huyện Sông Hinh xử phạt 4 triệu đồng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

Ngày 21/4/2005, Nay Y Blang bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết.”

Ngoài ra, đối tượng Nay Y Blang nhiều lần bị chính quyền địa phương đưa ra kiểm điểm trước dân, xử phạt vi phạm hành chính, đưa vào cơ sở giáo dục về hành vi tham gia tổ chức “Tin làng Đề Ga” và lợi dụng hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật./.