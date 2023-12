Khởi tố, bắt tạm giam chủ trang Facebook "Diệt giặc nội xâm"

Đối tượng Trần Minh Lợi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân."

Bị cáo Trần Minh Lợi (giữa) trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa, nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” tháng 3/2017. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Chiều 1/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Lợi (sinh năm 1968, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Trần Minh Lợi được dư luận xã hội quan tâm khi là chủ trang Facebook "Diệt giặc nội xâm."

Trước đó, vào tháng 3/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa, nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.”

Trong vụ án này, bị cáo Trần Minh Lợi đã bị tuyên mức án 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Đưa hối lộ.”

Sau khi bị cáo kháng cáo, tháng 7/2018, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm; Hội đồng Xét xử đã tuyên y án đối với bản án của cấp sơ thẩm, giữ nguyên hình phạt đối với bị cáo Trần Minh Lợi.

Sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng Trần Minh Lợi về sinh sống tại thôn 4, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) và thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Trần Minh Lợi TV nhằm "tư vấn pháp luật" cho người dân./.