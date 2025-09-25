Đầu tư hơn 149 tỷ đồng, Đà Nẵng biến sông Hàn thành “Dòng sông ánh sáng”

Ngày 25/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” (giai đoạn 1).

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025 – 2027.

Theo quyết định, dự án nhằm nâng cấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng, tạo điểm nhấn kiến trúc, làm mới cảnh quan ven sông Hàn về đêm, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng hiện đại, văn minh, hấp dẫn du khách.

Trong giai đoạn 1, dự án sẽ lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí cho cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Tiên Sơn; nâng cấp chiếu sáng nghệ thuật cho bốn cây cầu biểu tượng: cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý.

Đặc biệt, thành phố sẽ nghiên cứu đầu tư hệ thống chiếu sáng mặt nước dạng Skylight, kết hợp lắp đặt 4 đèn laser chiếu bầu trời và 8 đèn laser chiếu tia mặt nước từ các cây cầu để tạo hiệu ứng nghệ thuật. Toàn bộ hệ thống sẽ được điều khiển tập trung, có thể thay đổi theo kịch bản, sự kiện

Tổng mức đầu tư hơn 149 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, góp phần đánh thức diện mạo đô thị Đà Nẵng về đêm, kích thích phát triển du lịch đường sông./.