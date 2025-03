Hợp nhất Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An

Ngày 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị công bố quyết định hợp nhất Báo Long An với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thành Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An.

Ông Lê Hồng Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Ngoài ra, đơn vị có 4 Phó Tổng Biên tập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu lãnh đạo Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đổi mới tư duy, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu kỹ thuật, công nghệ vào phát triển báo chí đa phương tiện, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng báo chí theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Đơn vị giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ, giữ nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt quy chế làm việc; góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Bên cạnh đó, đơn vị khẩn trương phối hợp xây dựng Quy chế làm việc, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác; quyết định thành lập, bố trí nhân sự lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền.

Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An bàn giao, tiếp nhận tài liệu, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất từ Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để cơ quan đi vào hoạt động kịp thời, hiệu quả.

Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Long An có 4 loại hình báo chí gồm: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh; cơ cấu tổ chức bộ máy mới gồm 9 phòng trực thuộc; trụ sở tại địa chỉ số 125, Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An (trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Long An)./.

