Tập đoàn TSMC tránh được thuế quan 100% đối với chip bán dẫn của Mỹ

Theo người đứng đầu Hội đồng Phát triển Đài Loan (Trung Quốc), vì Tập đoàn sản xuất chip TSMC có nhà máy tại Mỹ nên được miễn mức thuế quan 100% mà Tổng thống Mỹ  tuyên bố với chip bán dẫn.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)
"Gã khổng lồ" sản xuất chip TSMC của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) sẽ được miễn mức thuế quan 100% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đối với chip bán dẫn.

TSMC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, với Nvidia và Apple là hai trong số các khách hàng.

Theo người đứng đầu Hội đồng Phát triển Đài Loan, Liu Chin-ching, vì TSMC có nhà máy tại Mỹ nên sẽ được miễn mức thuế trên. Ông Liu cho rằng một số nhà sản xuất chip của Đài Loan sẽ phải chịu mức thuế 100%, nhưng các đối thủ cạnh tranh của họ cũng sẽ phải đối mặt với mức thuế tương tự.

Đài Loan hiện đang giữ vị trí dẫn đầu thế giới về sản xuất chip và ông Liu tin rằng người dẫn đầu vẫn giữ được lợi thế nếu cùng xuất phát điểm với các đối thủ cạnh tranh. Ông Liu cho biết đó là đánh giá sơ bộ hiện tại và sẽ tiếp tục quan sát, đề xuất hỗ trợ ngắn hạn và trung hạn.

Ông Liu có phát biểu trên vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 100% đối với chip và chất bán dẫn, mặc dù không đưa ra thời điểm cụ thể mức thuế mới sẽ được áp dụng.

Ông Trump tuyên bố các công ty đang sản xuất tại Mỹ, hoặc đã cam kết sản xuất tại Mỹ, sẽ không bị áp thuế.

Đài Loan hiện cung cấp hơn một nửa số chip của thế giới và gần như toàn bộ các chip cao cấp được sản xuất tại đây. Có những hy vọng rằng kế hoạch đầu tư thêm 100 tỷ USD vào Mỹ sẽ cho phép TSMC được miễn các mức thuế quan mới.

Đài Loan cũng cam kết tăng đầu tư vào Mỹ, mua thêm năng lượng của nước này và tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% GDP.

Ông Trump đã áp dụng mức thuế tạm thời 20% đối với Đài Loan, không bao gồm chất bán dẫn, trong khi các nhà đàm phán của hai bên đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận./.

