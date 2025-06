Vốn đầu tư tăng tốc, tạo đà tăng trưởng cho kinh tế trong 5 tháng đầu năm

Ngày 6/6, Cục Thống kê thông tin vốn đầu tư công (từ nguồn ngân sách Nhà nước) được các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh thực hiện trong tháng Năm, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ vào Việt Nam với tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Trong 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 24,3% kế hoạch, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, vốn FDI thực hiện ước đạt 8,9 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng Năm ước đạt 55,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng, con số này là 221,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 24,3% kế hoạch năm và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý ước đạt 33,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và vốn do địa phương quản lý ước đạt 188,4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 19,9%.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/5 đã đạt 18,39 tỷ USD, tăng ấn tượng 51,2% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 7,02 tỷ USD, tăng 14,1% về số dự án. Vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm đạt 8,52 tỷ USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ. Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần đạt 2,86 tỷ USD, tăng 82,9%.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất của dòng vốn FDI, chiếm 60,1% tổng vốn đăng ký. Hoạt động kinh doanh bất động sản cũng thu hút lượng vốn đáng kể và chiếm 30,7%. Về quốc gia, Singapore và Trung Quốc là hai nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, tiếp theo là Nhật Bản, Hongkong và Đài Loan (Trung Quốc).

Trên cơ sở đó, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 5 tháng ước đạt 8,9 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Cục Thống kê cho biết đây là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Mặt khác, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần trong 5 tháng (so cùng kỳ) với tổng vốn (cấp mới và điều chỉnh) đạt 317,3 triệu USD. Trong đó, Lào là quốc gia nhận đầu tư lớn nhất từ Việt Nam, chiếm 46% tổng vốn./.

