CPI tháng Năm tăng nhẹ do giá nhà ở, điện sinh hoạt và dịch vụ ăn uống

Ngày 6/6, Cục Thống kê thông tin chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Năm đã nhích lên 0,16% so với tháng Tư, chủ yếu do giá các dịch vụ thiết yếu như thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng nhà ở, điện sinh hoạt và chi phí ăn uống ngoài gia đình tăng. So với tháng 12/2024, CPI tháng này đã tăng 1,53% và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu, bình quân năm tháng đầu năm 2025, CPI đã tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,1%.

Cụ thể, trong mức tăng 0,16% của CPI có tới 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ ghi nhận chỉ số giá tăng. Đáng chú ý nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,73%, đóng góp 0,14 điểm phần trăm vào mức tăng CPI chung. Trong đó, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,2%, giá thuê nhà tăng 0,64%, giá điện sinh hoạt tăng 0,84% và giá nước sinh hoạt tăng 1,0%.

Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê phân tích chỉ số giá điện, nước sinh hoạt tháng Năm phản ánh biến động trễ một tháng do được tính dựa trên doanh thu và sản lượng tiêu dùng của tháng Tư. Ngược lại, giá dầu hỏa giảm 3,09% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác cũng ghi nhận mức tăng tăng 0,43%, chủ yếu do giá đồ trang sức tăng mạnh (10,64%) theo giá vàng trong nước và thế giới, cùng với sự tăng giá của hàng chăm sóc cơ thể (0,52%) và các dịch vụ cá nhân. Bên cạnh đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,28% với động lực chính là du lịch trọn gói (tăng 1,09%) do nhu cầu của du khách nhiều hơn vào dịp nghỉ lễ và chuẩn bị cho mùa hè.

Ngoài ra, nhóm bưu chính, viễn thông tăng 0,21%, do nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ tăng trở lại theo các chương trình khuyến mại. Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%, do thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sửa chữa máy móc tăng cao. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,03%, chủ yếu do ăn uống ngoài gia đình tăng 0,28%….

Ở chiều ngược lại, nhóm giao thông giảm 0,42%, chủ yếu do giá dầu diezen giảm 2,33% và giá xăng giảm 1,20% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo giá thế giới.

Trên cơ sở đó, bà Oanh chia sẻ lạm phát cơ bản tháng Năm tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 3,10% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,21% của CPI bình quân chung. Theo bà Oanh, điều này cho thấy giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt và dịch vụ y tế là những yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Trong tháng, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới và tăng 10,47% so với tháng trước đồng thời tăng tới 45,95% so với cùng kỳ năm trước. Bà Oanh nhấn mạnh những bất ổn chính trị toàn cầu và lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế giảm 0,82% so với tháng trước do giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất. Tại Việt Nam, giá USD bình quân trên thị trường tự do lại tăng 0,68% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ phục vụ thanh toán nhập khẩu tăng./.

