Nghệ An phấn đấu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm.

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương...

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân về vị trí, vai trò quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống Xô viết anh hùng, đổi mới toàn diện, bứt phá mạnh mẽ, nỗ lực bền bỉ vì một Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có vị thế xứng đáng trong khu vực và cả nước.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển," Đảng bộ tỉnh Nghệ An đặt ra quyết tâm chính trị cao cho giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn 2045: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá; phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới."

Trình bày Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và nổi bật trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm; trong đó nhấn mạnh quan điểm đổi mới tư duy phát triển, hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại hơn; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; lấy đổi mới thể chế, quản trị làm đòn bẩy; văn hóa, con người Nghệ An làm nền tảng, tạo xung lực mới, đột phá phát triển.

Tỉnh chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao; tập trung tạo đột phá phát triển nhanh khu vực phía Đông và phát triển bền vững khu vực phía Tây của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Báo cáo đề ra 39 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm; ba khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 (Đột phá về thể chế; Đột phá về phát triển nguồn nhân lực; Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng).

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương và chúc mừng kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề nghị Đại hội đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan như Báo cáo Chính trị đã nêu để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu đem hết trí tuệ và tâm sức, bàn bạc, thảo luận kỹ, làm rõ thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ, khâu đột phá để quyết tâm đạt được mục tiêu: "Đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch, tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại."

Đại hội cần nghiên cứu kỹ, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Nghệ An ngày 15/5/2025 và bối cảnh, tình hình thực tế để xác định cho phù hợp, khả thi.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh Nghệ An cần thống nhất nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, tạo sức bật mới cho tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tỉnh cần chú trọng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; khẩn trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp định hướng, chiến lược, không gian phát triển mới của vùng và khu vực.

Tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng trọng điểm, tạo đột phá về hạ tầng chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Những nhiệm vụ này cần được triển khai đồng bộ, gắn với tinh thần các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về chấn hưng văn hóa, đột phá giáo dục-đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Yếu tố quyết định để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực là con người, gắn với tổ chức bộ máy, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Nghệ An trong nhiệm kỳ mới là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu chính đáng từ cơ sở.

Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển mạnh tư duy và lề lối làm việc của hệ thống chính trị từ "quản lý hành chính" sang "phục vụ và kiến tạo phát triển, "từ mệnh lệnh hành chính" sang "lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành" cùng người dân và doanh nghiệp; với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm."

Vì vậy, Tỉnh ủy Nghệ An cần theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ và kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những "điểm nghẽn," bất cập trong quá trình vận hành của hệ thống chính trị cấp xã, nhất là về biên chế, bố trí cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, hạ tầng chuyển đổi số, trụ sở...; nghiên cứu xây dựng các trung tâm cụm xã phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý vị trí chiến lược của Nghệ An về quốc phòng, an ninh, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt với các địa phương của Lào giáp biên giới; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tranh thủ tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp định hướng và giải pháp cụ thể, thể hiện quyết tâm hành động nhằm xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí./.

