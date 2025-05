Tỉnh Nghệ An đẩy mạnh các cơ hội giao lưu, hợp tác kinh tế tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, thực hiện chương trình công tác đối ngoại năm 2025, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức từ ngày 22-25/5, nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác với Đức, đồng thời xúc tiến, thu hút đầu tư vào Nghệ An.



Tham gia đoàn công tác có ông Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vinh; ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng một số lãnh đạo sở, ban ngành của tỉnh.



Đoàn đã tới thăm và làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức (BVMW), hiệp hội kinh tế lớn nhất của Đức và đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Tại buổi làm việc với BVMW tại trụ sở Hiệp hội ở Potsdamerplatz, trung tâm Thủ đô Berlin, ông Hoàng Nghĩa Hiếu đã giới thiệu sơ bộ về vị trí chiến lược của tỉnh Nghệ An trong kết nối hành lang Đông-Tây, trục giao thông Bắc-Nam, kết nối với Đông Bắc Thái Lan và Lào, hướng ra biển mở cửa ra thế giới. Tỉnh Nghệ An đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tỷ lệ tăng trưởng GDP 9,01% năm 2024, đứng thứ 13 cả nước.

Ba năm liên tiếp gần đây, Nghệ An là một điểm sáng nổi trội trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đứng trong Top 10 cả nước.



Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Nghệ An hiện có 155 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 6 tỷ USD, đang còn hiệu lực, tuy nhiên chưa có doanh nghiệp FDI nào của Cộng hòa liên bang Đức.

Ngoài ra, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa Nghệ An và Đức vẫn còn khá khiêm tốn, với xuất khẩu đạt 54 triệu USD và nhập khẩu đạt 6,8 triệu USD năm 2024, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của cả hai bên.



Ông Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định Nghệ An có thế mạnh về đất đai và nguồn nhân lực, thị trường lớn với 3,7 triệu dân, rất tiềm năng để các doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu các cơ hội hợp tác, đầu tư.

Tỉnh Nghệ An luôn "5 sẵn sàng": Sẵn sàng về quy hoạch, sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu, sẵn sàng về mặt bằng đầu tư, sẵn sàng về nguồn lực, và sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu cũng cho biết tỉnh đã nghiên cứu cắt giảm 30-40% thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào tỉnh.Ông cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với BVMW trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, đào tạo nghề, lao động và công nghệ cao.



Về phần mình, Giám đốc Thị trường Quốc tế của BVMW, Reinhold von Ungern-Sternberg, hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Nghệ An tới Hiệp hội.

Ông cho biết, các doanh nghiệp Đức nắm rất rõ về tiềm năng to lớn và sự phát triển kinh tế năng động ở Việt Nam trong những năm gần đây, kể cả trong thời gian khó khăn như đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn vươn lên mạnh mẽ.

Ông khẳng định châu Âu nói chung và Đức nói riêng đang có mối quan tâm đến Đông Nam Á ngày càng lớn, trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp và chủ trương phi tập trung hoá và phân bổ hoá ra khỏi Trung Quốc.



Hiện 99,6% doanh nghiệp ở Đức là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tổng số hơn 3 triệu doanh nghiệp, thường là doanh nghiệp gia đình. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo ra khoảng 45% GDP của Đức, 2/3 tổng vị trí việc làm và đảm nhiệm 85% giáo dục nghề nghiệp ở Đức.

BVMW cũng chiếm hơn một nửa trong số hơn 2.700 "nhà vô địch ẩn danh", chỉ những công ty sản xuất độc quyền chuyên biệt nhất thế giới.

Hiệp hội kinh tế lớn nhất của Đức này có hơn 300 văn phòng đại diện trên toàn nước Đức, có đại diện tại 80 nước trên thế giới và tổ chức hơn 2.000 sự kiện kinh tế hằng năm.

BVMW cũng là hệ thống giáo dục nghề nghiệp lớn nhất thế giới, có cả các hoạt động đào tạo và dạy nghề quốc tế.



Hiệp hội đại diện quyền lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đức này thành lập cách đây 50 năm và là một nền tảng kiến tạo quan hệ hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Đức ở thị trường châu Âu và trên toàn thế giới.



Ông Ungern-Sternberg khẳng định BVMW rất quan tâm đến việc mở rộng quan hệ đối tác nước ngoài. Qua theo dõi làn sóng phân bổ lại đầu tư của các tập đoàn lớn trên thế giới vào Việt Nam, ông nhận thấy rằng, Việt Nam là một thị trường hấp dẫn với các công ty Đức. Hiệp hội sẽ sớm tổ chức chuyến thăm tìm hiểu thị trường cho các doanh nghiệp thành viên quan tâm.



Ngay sau cuộc làm việc, Chủ tịch Hoàng Nghĩa Hiếu đã chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ giữa ông Ungern-Sternberg, đại diện cho BVMW, và ông Trần Khánh Thục, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An, nhằm tăng cường hợp tác giữa BVMW và Sở Ngoại vụ, trong thúc đẩy đầu tư vào tỉnh Nghệ An.



Hai bên thoả thuận sẽ tăng cường quan hệ thể chế và xây dựng năng lực thông qua hợp tác song phương, duy trì mối quan hệ làm việc liên tục để đạt được mục tiêu chung là thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa BVMW và tỉnh Nghệ An.

Hai bên cũng thống nhất sẽ trao đổi thông tin thường xuyên về chính sách đầu tư, quy định, quy trình, ưu đãi và cơ hội cũng như cập nhật chung về dữ liệu kinh doanh liên quan đến BVMW và tỉnh Nghệ An.

BVMW và Sở Ngoại vụ Nghệ An cũng sẽ hợp tác để hỗ trợ trao đổi chuyên môn kỹ thuật, kiến thức và cơ hội đào tạo giữa các thành viên và các cơ quan có liên quan, trong các lĩnh vực đầu tư và khởi nghiệp.

Hai bên sẽ khuyến khích và hỗ trợ việc trao đổi các đoàn doanh nghiệp hoặc các phái đoàn đầu tư và các chuyên gia, nhằm mục đích tìm hiểu thực tế và xác định cơ hội kinh doanh.

Hai bên sẽ hợp tác tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, và các diễn đàn kết nối kinh doanh tại Đức và Việt Nam, để hỗ trợ các doanh nghiệp Nghệ An và các doanh nghiệp thành viên BVMW trong quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác.



Tối 24/5, đoàn công tác đã dự Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hội đồng hương Nghệ An tại Cộng hòa liên bang Đức trang trọng tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Đồng Xuân, thủ đô Berlin.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức Vũ Quang Minh, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu; ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Đức, cùng nhiều lãnh đạo hội đoàn Việt Nam ở Đức, Hungary, Ba Lan, Cộng hoà Czech và khoảng 400 kiều bào Việt Nam tại Đức.



Trong phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Đức, nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ kỷ niệm sinh nhật Bác không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân Người, mà còn là cơ hội để cộng đồng người Việt Nam tại Đức thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, cùng hướng về cội nguồn, góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức ngày càng phát triển bền vững.

Ông khẳng định: “Sự có mặt đông đủ của bà con kiều bào minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết, đồng thời cùng nhau gắn kết, nhằm bảo lưu, nuôi dưỡng, gìn giữ và phát huy đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', một truyền thống văn hoá tốt đẹp của nhân dân Việt Nam nói chung và xứ Nghệ nói riêng.“

Ông khẳng định mỗi người con xứ Nghệ tại Đức nguyện sẽ là một sứ giả, một cầu nối trong giao lưu tình cảm, văn hoá, xã hội của hai dân tộc, cố gắng hết sức mình để góp phần cho giang sơn gấm vóc, cho tổ quốc Việt Nam trở nên giàu đẹp, phồn vinh và vẻ vang hơn, như ý nguyện, mong muốn của Bác Hồ.“



Hội đồng hương Nghệ An được thành lập từ năm 2010, là nơi gặp gỡ giao lưu, gắn kết tình cảm, là điểm tựa tinh thần cho bà con Nghệ An tại Đức.

Hội có nhiều hoạt động phong phú và thiết thực hướng về quê hương đất nước, giữ gìn, bảo lưu, nuôi dưỡng và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và bản sắc sứ Nghệ.

Hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào trong nước, góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc, làm cầu nối quảng bá văn hoá, hình ảnh người Nghệ An, quê hương Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ra bạn bè quốc tế.

Hội cũng có nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối, thúc đẩy đầu tư, kiều hối về góp phần xây dựng quê hương Nghệ An, và kết nối tỉnh Nghệ An với các đối tác Cộng hòa liên bang Đức, hỗ trợ các đoàn công tác của tỉnh sang làm việc tại Đức.



Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. (Ảnh: Thu Hằng)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh Hội đồng hương Nghệ An là một trong những hội chủ chốt của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, luôn sát cánh cùng Đại sứ quán Việt Nam, cùng cộng đồng và bà con trong nước.

Đại sứ bày tỏ lòng tri ân với những nỗ lực của Hội đồng hương Nghệ An, với tấm lòng rộng mở, thân thương của những người con xứ Nghệ tại Đức giành cho quê hương đất nước.



Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, Hoàng Nghĩa Hiếu cũng cho rằng lễ kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ là minh chứng cho tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng, niềm tin son sắt của bà con kiều bào tại châu Âu nói chung và bà con kiều bào Nghệ An nói riêng, mừng ngày sinh Bác Hồ kính yêu.

Đây cũng là dịp để kiều bào hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Người, ngưỡng mộ một tầm vóc to lớn về tư tưởng nhân văn, tình đoàn kết quốc tế cao cả của người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới - Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, ông cũng khẳng định người Nghệ An ở nước ngoài nói chung và ở Cộng hòa liên bang Đức nói riêng là nguồn lực to lớn, quan trọng không thể thiếu đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An.



Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm đến bà con người Nghệ An, tạo điều kiện cho bà con về đầu tư tại tỉnh nhà, để Nghệ An có những bước phát triển vượt bậc, xứng đáng là quê hương của vị cha già của dân tộc Việt Nam.



Cũng trong Lễ kỷ niệm này, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen cho nhiều cá nhân trong cộng đồng Việt Nam tại Đức vì những đóng góp cho quê hương đất nước.



Trước đó, ngày 23/5, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức, Vũ Quang Minh, bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.

Đại sứ đánh giá cao nỗ lực và sự chủ động của tỉnh Nghệ An trong công tác đối ngoại, xúc tiến hợp tác quốc tế, nhất là với các đối tác giàu tiềm năng tại Cộng hòa liên bang Đức./.

