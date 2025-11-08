Cảnh sát Indonesia tìm thấy bột nghi chất nổ trong đền thờ Hồi giáo ở Jakarta

Thế giới

Cảnh sát Indonesia đã thu giữ nhiều tang vật đáng ngờ, trong đó có chất bột nghi là thuốc nổ, khi điều tra vụ nổ xảy ra ngay trong buổi cầu nguyện thứ Sáu ở Jakarta khiến hàng chục người bị thương.

Cảnh sát gác bên ngoài trường học ở Jakarta, Indonesia sau vụ nổ, ngày 7/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát gác bên ngoài trường học ở Jakarta, Indonesia sau vụ nổ, ngày 7/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Indonesia cho biết đã tìm thấy bột nghi là chất nổ ở bên trong một đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Jakarta trong quá trình điều tra về vụ nổ xảy ra trước đó một ngày.

Vụ nổ xảy ra vào đúng buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu khiến hàng chục người bị thương. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là một nam sinh 17 tuổi. Đối tượng này cũng bị thương trong vụ nổ và đang trong quá trình hồi phục sau khi được phẫu thuật.

Phát biểu họp báo sau khi đến bệnh viện thăm các nạn nhân, cảnh sát trưởng của thủ đô Jakarta, ông Listyo Sigit Prabowo, cho biết cơ quan điều tra đã tìm thấy một số bằng chứng đáng ngờ, trong đó có một số mảnh giấy có chữ viết tay và chất bột có thể là nguyên nhân gây vụ nổ.

“Chúng tôi đang thu thập thêm các thông tin khác, bao gồm cả việc kiểm tra tài khoản mạng xã hội (của nghi phạm) và lấy thông tin từ người thân của đối tượng,” ông Prabowo nói.

Nghi phạm là học sinh của ngôi trường bên cạnh đền thờ. Cảnh sát hy vọng việc nghi phạm dần phục hồi sẽ giúp họ sớm có thêm những thông tin cần thiết cho cuộc điều tra./.

