Đời sống

Nổ tại khu trường học ở Indonesia, 54 người bị thương

Hàng chục người đã bị thương và phải nhập viện sau vụ nổ xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo nằm trong khuôn viên một trường học ở Jakarta (Indonesia).

Nguyễn Hà
Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Nguồn: Reuters)
Theo các phương tiện truyền thông của Indonesia, ngày 7/11, hàng chục người bị thương và phải nhập viện sau vụ nổ xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo nằm trong khuôn viên một trường học ở Jakarta (Indonesia).

Tại buổi họp báo ở Jakarta, cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra tại khu vực Kelapa Gading, thành phố Bắc Jakarta.

Tính đến thời điểm này, 54 người đã được nhập viện với mức độ thương tích từ nhẹ đến nghiêm trọng, trong đó có các trường hợp bị bỏng.

Truyền hình địa phương như KompasTV và MetroTV phát đi hình ảnh cho thấy lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đứng sẵn bên ngoài trường, lập hàng rào an ninh, trong khi các xe cứu thương túc trực tại hiện trường.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thánh đường Hồi giáo #nhập viện Indonesia
