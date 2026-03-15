Trực tiếp Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Hôm nay, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian bỏ phiếu bầu cử từ 7 giờ đến 19 giờ cùng ngày.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Theo số liệu của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có hơn 78,9 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, cả nước có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử; 4.227 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 121.242 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

6 bước bỏ phiếu bầu cử đúng quy định Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Để đảm bảo ngày hội toàn dân diễn ra đúng quy định và trang trọng, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình 6 bước bỏ phiếu gồm: đến khu vực bỏ phiếu; xuất trình giấy tờ và nhận phiếu bầu; nghiên cứu danh sách, tiểu sử người ứng cử; viết phiếu bầu; Bỏ phiếu vào hòm và xác nhận đã bỏ phiếu. Nội quy phòng bỏ phiếu bầu cử Khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định. Nội quy phòng bỏ phiếu được Tổ bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu và gồm các nội dung sau đây: Phải chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu; Cử tri phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai; Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu; nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại cơ sở vật chất, tài sản, gây rối tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu; Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy, tài liệu, băng rôn khẩu hiệu có nội dung xấu, độc, tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương… vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu… Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào? Thành viên Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào (không bầu cho người có tên trong phiếu bầu cử) thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên cả hàng chữ họ và tên người ứng cử); không được khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu (không để lại) quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu (không gạch bất kỳ tên người ứng cử nào) đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử. Quy định về thời gian bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3/2026 Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được ấn định là ngày 15/3/2026. Theo quy định, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng đến 7h tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9h tối cùng ngày. Những nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây: Nguyên tắc bầu cử phổ thông; Nguyên tắc bình đẳng; Nguyên tắc bầu cử trực tiếp; Nguyên tắc bỏ phiếu kín. Thống kê cơ cấu 864 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong số 864 người, có 392 người là nữ, chiếm 45,37%; 188 người dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài đảng, chiếm tỷ lệ 7,52%... Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố. Nghị quyết nêu rõ tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định cụ thể.