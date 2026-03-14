Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Triệu lá phiếu chung một niềm tin, khát vọng

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội của non sông, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Đây cũng là dịp để ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp thông qua lá phiếu bầu.

Gửi gắm niềm tin trong từng lá phiếu

Tháng Ba trên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió là “mùa con ong đi lấy mật," “mùa hạnh phúc," khi thiên nhiên khoác lên mình màu xanh mới đầy sức sống. Trên khắp các buôn làng, cờ hoa rực rỡ chào đón ngày hội của non sông, mong chờ ngày toàn dân đi bầu cử 15/3.

Tại buôn Jang Lành (xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), dù đang bước vào mùa vụ mới với nhiều công việc nương rẫy, bà con vẫn tranh thủ thời gian đến hội trường buôn để tìm hiểu các tài liệu liên quan đến quy trình bầu cử và danh sách ứng cử viên.

Ông Y Én Niê, Trưởng buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn tin tưởng ngày hội toàn dân đi bầu cử sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những người có đức, có tài tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ông cũng kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói chính đáng của người dân địa phương, góp phần giúp đất nước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Những ngày này, thông tin về bầu cử cũng được phổ biến trong các buổi sinh hoạt tôn giáo tại những nơi có đông đồng bào theo đạo.

Bà H Pliêr Niê Kđăm, giáo dân tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ ngoài việc nắm bắt thông tin tuyên truyền về ngày bầu cử ở địa phương, trong các buổi sinh hoạt tại nhà thờ, cha xứ cũng nhắc nhở bà con giáo dân đến ngày 15/3 bố trí sắp xếp công việc để cùng mọi người đi bầu cử đầy đủ.

Linh mục Nguyễn Minh Hảo, Quản xứ Giáo xứ Mẫu Tâm, Giáo phận Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho rằng mỗi tín hữu đồng thời cũng là một công dân và việc tham gia bầu cử là thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Bổn phận công dân thì phải làm tròn, đó là một điều răn của Hội thánh. Vì thế mà tâm tình người công giáo rất vui khi hòa mình cùng với đồng bào cử tri cả nước tham gia vào ngày bầu cử sắp đến.

Người dân buôn Kdun, phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), quan tâm, tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Tại các làng của đồng bào Chăm ở các xã Thuận Nam, Ninh Phước, Phước Dinh, Phước Hậu, Phước Hữu, Ninh Hải… thuộc tỉnh Khánh Hòa, những ngày này cũng rực rỡ sắc màu trang trí chào đón ngày bầu cử.

Xã Thuận Nam có 17.734 cử tri tham gia bầu cử, trong đó phần lớn là đồng bào Chăm. Ông Châu Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuận Nam cho biết đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại địa phương đã hoàn tất.

Tại các tổ bầu cử, sau giờ lao động, nhiều người dân thường ghé xem bảng niêm yết danh sách ứng cử viên, trao đổi và góp ý về chương trình hành động của các ứng cử viên.

Đa số cử tri đánh giá cao và kỳ vọng các đại biểu dân cử sẽ thực sự là cầu nối trung thực giữa cử tri với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở địa phương như tạo việc làm, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở.

Tại xã Ninh Hải, chính quyền địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong cộng đồng người Chăm để tuyên truyền, vận động bà con tham gia bầu cử.

Ông Trương Thành Lợi, đại diện cộng đồng người Chăm thôn Bỉnh Nghĩa, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa bày tỏ: “Với những lá phiếu trên tay, chúng tôi mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt những cam kết trước cử tri. Đối với đồng bào Chăm, mong muốn lớn nhất là các đại biểu quan tâm hơn nữa đến các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số."

Tiếp nối mạch nguồn dân chủ

Cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước vào Chủ nhật 15/3 diễn ra trong bối cảnh sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng là thời điểm Việt Nam đang triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là một sự kiện chính trị định kỳ 5 năm một lần, mà còn là dịp để nhân dân trực tiếp lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho hơn 100 triệu dân quyết định những vấn đề chiến lược của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Cử tri phường Đông Hải (Khánh Hòa) tìm hiểu thông tin về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Đông Hải. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu hay việc tuân thủ đầy đủ quy trình pháp luật, mà còn được thể hiện ở chất lượng đội ngũ đại biểu được lựa chọn - những người có đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển để xây dựng Quốc hội khóa XVI thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, hành động quyết liệt và phụng sự nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 26/2/2026, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương được triển khai bài bản, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật, đồng bộ và chặt chẽ. Các văn bản hướng dẫn được ban hành đầy đủ, kịp thời; công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức bầu cử được đẩy mạnh.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn lưu ý các địa phương về bài học kinh nghiệm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định đảm bảo cho thành công cuộc bầu cử.

Trước đó, tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cuộc bầu cử lần thứ XVI diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vững vàng bước vào trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ngày 15/11/2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị-xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, nước ta đã tổ chức thành công 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Mỗi cuộc bầu cử đều là dấu mốc quan trọng gắn liền với từng giai đoạn lịch sử và nhiệm vụ cách mạng của dân tộc - từ kháng chiến kiến quốc, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của Nhân dân ta; khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta "Mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân; Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân," Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Trên khắp mọi miền đất nước, không khí phấn khởi, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Trong ngày hội non sông sắp tới, hơn 73 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu trên cả nước, cùng gửi gắm ý chí và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới vào những lá phiếu./.

