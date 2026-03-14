Chuyên gia về Việt Nam tại Italy: Hành trang đưa Việt Nam vào kỷ nguyên vươn mình

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng và cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là hành trang đưa Việt Nam vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đây là nhận định của ông Giulio Chinappi, Giám đốc Khu vực châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni (Italy) và là một chuyên gia về Việt Nam, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Rome.

Theo ông Chinappi, nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội khóa XV và các Hội đồng nhân dân các cấp đã đạt được những thành tựu đáng kể trong bối cảnh đặc biệt khó khăn như đại dịch COVID-19, thiên tai, cũng như môi trường quốc tế phức tạp và khó lường.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan dân cử và các đại biểu đã đóng góp đáng kể vào việc củng cố ổn định chính trị, xã hội, tăng cường đoàn kết dân tộc và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế quốc gia.



Quyết định đẩy nhanh tiến độ bầu cử, cùng với việc chuyển đổi sang chính quyền địa phương hai cấp, tinh giản bộ máy hành chính của Việt Nam có ý nghĩa chiến lược rất rõ ràng: nhanh chóng tạo điều kiện về thể chế, tổ chức và nhân lực để thực hiện một cách mạch lạc và kịp thời nghị quyết của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và các mục tiêu dài hạn đến năm 2030 và 2045.

Về mặt chính trị và hành chính, đây là một cuộc cải cách nhằm quản trị hiệu quả hơn, gần gũi hơn với người dân và có khả năng ra quyết định và thực thi tốt hơn.

Việc giảm số lượng các cấp trung gian góp phần làm rõ trách nhiệm, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, từ đó giảm chi phí xã hội và hành chính, đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Một điểm bỏ phiếu tại Thủ đô Hà Nội. (Nguồn: Thái Hà/Vietnam+)

Do đó, việc tổ chức bỏ phiếu sớm cho phép thành lập các cơ quan đại diện mới sớm hơn, tạo điều kiện đào tạo nghiệp vụ cho nhiệm kỳ 2026-2031, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.



Giai đoạn phát triển mới của Việt Nam đòi hỏi các đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp, phải có phẩm chất chính trị, đạo đức vững chắc, năng lực chuyên môn, khả năng hành động và tinh thần phục vụ.

Vì vậy, họ phải là những đại biểu gương mẫu về liêm chính, tinh thần trách nhiệm và tận tâm vì lợi ích quốc gia và phúc lợi của nhân dân, phù hợp với nguyên tắc "nhân dân là gốc rễ, là trung tâm và là mục tiêu của phát triển."



Trong bối cảnh chuyển đổi số, hiện đại hóa và vai trò trung gian của nhà nước, một nền văn hóa quản trị mạnh mẽ hơn, tập trung vào kết quả, khả năng đo lường và tính minh bạch là điều thiết yếu.

Do đó, cả các đại biểu Quốc hội và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp đều phải có khả năng thúc đẩy quản trị hiệu quả, với các thủ tục được đơn giản hóa, trách nhiệm rõ ràng và luôn tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của người dân.



Ông Chinappi bày tỏ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới này của Quốc hội, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, tăng cường hơn nữa chính sách đối ngoại đa phương, hợp tác hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế của Hiến chương Liên hợp quốc, từ đó biến ngoại giao lập pháp thành công cụ ngày càng cụ thể để hỗ trợ phát triển đất nước.

Điều này có nghĩa là tăng cường sự tham gia tích cực và chủ động vào các cơ chế liên nghị viện khu vực và toàn cầu, thúc đẩy lòng tin, đối thoại và sự đồng thuận về các vấn đề cùng quan tâm, như tăng trưởng bền vững, chuyển đổi xanh, đổi mới, khả năng chống chịu khủng hoảng và ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.



Hơn nữa, ngoại giao nghị viện cần trực tiếp hơn nữa giải quyết các ưu tiên kinh tế và xã hội của Việt Nam, từ đó hỗ trợ việc tạo ra các khuôn khổ pháp lý tương thích và đáng tin cậy cho thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học và công nghệ, cũng như bảo vệ công dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài./.

