Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

Ngày 5/10, tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở thành phố Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp cùng Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức buổi quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi).

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành, đại diện các hội đoàn người Việt trên toàn nước Đức, các doanh nhân, phóng viên, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ xúc động và cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng tương thân tương ái, hướng về quê hương của cộng đồng người Việt tại Đức.

Đại sứ khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù ở nơi xa xứ, cộng đồng người Việt luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng với đồng bào trong nước.

Đại sứ nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố tình gắn bó giữa kiều bào và quê hương đất nước.

Cơn bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam khi làm hàng chục người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập và hư hại, trong khi nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Trước những mất mát đó, Đại sứ quán Việt Nam và Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức đã kêu gọi các hội đoàn, tổ chức, cá nhân trong cộng đồng chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần để giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp, hội đoàn và các cá nhân đã trực tiếp quyên góp tiền mặt, chuyển khoản hoặc cam kết ủng hộ với tổng số tiền bước đầu lên tới hàng chục nghìn euro.

Ban Tổ chức cho biết toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được chuyển về trong nước thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ người dân vùng bão lụt.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch danh dự Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức - cho rằng sự đóng góp hôm nay của kiều bào tại Đức không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tấm lòng, là hơi ấm của những người con xa Tổ quốc gửi về quê hương ruột thịt. Dù ở nơi nào, cộng đồng người Việt tại Đức luôn hướng về Việt Nam, cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào trong hoạn nạn.

Không khí buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm áp và chan chứa nghĩa tình. Nhiều bà con, doanh nhân, sinh viên đã xúc động khi xem những hình ảnh và clip ghi lại cảnh tàn phá của bão Bualoi cũng như các nỗ lực khắc phục của người dân miền Trung.

Một số hội đoàn còn bày tỏ mong muốn phát động thêm các chương trình gây quỹ, đặc biệt hướng tới việc hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa, trường học, trạm y tế bị hư hại nặng.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết hoạt động quyên góp sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết cộng đồng người Việt xa quê.

Buổi quyên góp tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân khép lại bằng lời cảm ơn từ Đại sứ quán Việt Nam gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt tại Đức.

Trong tiếng vỗ tay và ánh mắt xúc động của mọi người, hình ảnh những tấm lòng nhân ái nối dài từ Berlin đến quê hương Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “lá lành đùm lá rách,” truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam./.

