Cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia chung tay ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam vừa liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng từ các cơn bão bão số 9 (tên quốc tế Ragansa), số 10 (tên quốc tế Bualoi) và số 11 (tên quốc tế Matmo), gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương.

Trước những thiệt hại to lớn do bão lũ gây ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 9/10, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Lễ quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề do các trận bão lũ vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc Việt Nam, đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đảng viên các chi bộ, đại diện Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), nhiều doanh nghiệp và đoàn lưu học sinh Việt Nam, cùng các nhà hảo tâm, cộng đồng người Việt tại đất nước Chùa Tháp đã tham dự lễ phát động, đồng lòng hướng về đồng bào trong nước đang gánh chịu hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra, chung tay quyên góp, ủng hộ để nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng khắc phục thiệt hại.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ thông báo về những hậu quả nặng nề cả về người và tài sản mà các cơn bão đã gây ra ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc trong thời gian qua.

Đại sứ cho biết, với đạo lý “thương người như thể thương thân,” “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều,” Đảng ủy và Đại sứ quán kêu gọi sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người gốc Việt và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Dù số tiền ủng hộ lớn hay nhỏ cũng sẽ là nguồn lực và là nguồn động viên tinh thần quý báu, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Hưởng ứng đợt phát động quyên góp lần này của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, tính tới chiều 9/10, VCBA đã quyên góp được 29.350 USD ủng hộ người dân trong nước bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Heng LiHong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VCBA - cho biết đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và luôn một lòng nhớ về quê hương, đất nước của cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VCBA) trao số tiền quyên góp, ủng hộ cho lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Tại buổi lễ, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đảng viên các chi bộ, KVA, VCBA, các doanh nghiệp, đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia cùng các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp số tiền tương đương hơn 1 tỷ VND.

Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục nhận quyên góp và ủng hộ đến hết ngày 10/10 để chuyển về Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng sớm nhất có thể.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở KVA, Tổng hội và KVA chi nhánh Đô thành Phnom Penh đã tổ chức chương trình quyên góp, thu hút đông đảo bà con kiều bào, người gốc Việt và các em học sinh tham gia.

Thông qua chương trình, KVA đã huy động được khoảng 3.000 USD và dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ cho đồng bào trong nước trong thời gian tới thông qua chi nhánh KVA tại các địa phương ở Campuchia.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Sim Chy - Chủ tịch KVA - cho biết sau khi nắm bắt thông tin đồng bào trong nước bị lũ lụt, bà con cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đã tích cực ủng hộ, tham gia đóng góp, chia sẻ cùng đồng bào trong nước.

Nhân dịp này, thay mặt cộng đồng bà con gốc Việt tại Campuchia, ông Sim Chy bày tỏ sẻ chia với những khó khăn của đồng bào trong nước đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai và mong bà con sớm ổn định lại cuộc sống./.

