Hanoi Open Pool 2025 quyên góp 100 triệu ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ

Ngày 6/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Công ty Vietcontent và Matchroom chính thức công bố mùa thứ 3 của Giải Vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng (Hanoi Open Pool Championship) năm 2025.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7/10 đến 12/10/2025 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội), với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD.

Cũng trong ngày hôm nay, trong Lễ phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ, theo khởi xướng của Sở Văn hoá thể thao Thành phố Hà Nội khởi xướng, Ban tổ chức Giải Hanoi Open Pool Championship đã trích 100 triệu đồng từ tiền bán vé để hưởng ứng hoạt động có ý nghĩa này của Sở.

"Với chúng tôi, Hanoi Open Pool Championship không chỉ là nơi quy tụ những tay cơ xuất sắc nhất thế giới, mà còn là nơi kết nối con người, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần vì cộng đồng, để thể thao vì sống tốt đẹp hơn," bà Trần Thuỳ Chi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), đơn vị đồng tổ chức Giải chia sẻ.

Hanoi Open 2025 sẽ quy tụ 256 cơ thủ tham dự, trong đó có 128 cơ thủ thuộc top bảng xếp hạng World Nineball Tour - những tên tuổi lớn nhất của làng billiards thế giới hiện nay.

Người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn trình diễn của đương kim vô địch Johann Chua, nhà vô địch World Pool Championship người Philippines Carlo Biado, cùng nhiều ngôi sao hàng đầu khác như Fedor Gorst - cơ thủ sở hữu Grand Slam của làng billiard 9 bóng thế giới, những tên tuổi khác như Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Aloysius Yapp, Mickey Krause hay tài năng trẻ nổi bật Albert AJ Manas…

Trong tổng số 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia, Việt Nam có 68 đại diện, với 40 tay cơ đã vượt qua vòng loại để giành quyền tranh tài.

Dẫn đầu đoàn cơ thủ của chủ nhà là Dương Quốc Hoàng - tay cơ đang sở hữu phong độ ổn định và được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ khi thi đấu trên sân nhà.

"Trở lại giải Hanoi Open luôn mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là một giải đấu - đây là nơi giấc mơ lớn được chứng kiến bộ môn billiards đẳng cấp thế giới lần đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu định hình," cơ thủ số 1 Việt Nam Dương Quốc Hoàng chia sẻ.

Dương Quốc Hoàng quyết tâm đạt thành tích cao ở giải đấu trên sân nhà. (Ảnh: vietcontent)

Bên cạnh Quốc Hoàng, làng billiards Việt Nam còn đặt niềm tin vào nhiều tên tuổi triển vọng khác như Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An và Lường Đức Thiện...

Đây đều là những cơ thủ được đánh giá có tiềm năng đạt thành tích cao tại giải đấu năm nay, đặc biệt khi họ được thi đấu trong không khí cổ vũ nhiệt thành từ khán giả nhà.

Sự góp mặt của 68 đại diện Việt Nam tại một giải đấu đẳng cấp thế giới không chỉ thể hiện bước tiến của billiards nước nhà mà còn là cơ hội quý giá để các cơ thủ Việt Nam học hỏi, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Song song với giải đấu chính, Hanoi Junior Open - giải đấu dành cho các tài năng trẻ - cũng sẽ được tổ chức như một sự kiện đồng hành, với tổng giải thưởng 10.000 USD.

Đây là sân chơi cho 64 cơ thủ trẻ dưới 17 tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới, giúp họ có cơ hội trải nghiệm không khí thi đấu chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước lên sân khấu lớn./.

