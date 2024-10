Giải Billiards Vô địch Pool 9 bóng Hanoi Open 2024 chính thức khởi động

Cơ thủ Việt Nam, Dương Quốc Hoàng (phải) đặt mục tiêu "truất ngôi" của đương kim vô địch Jayson Shaw tại Giải Pool 9 bóng Hanoi Open 2024. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Chiều nay 7/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Công ty Vietcontent phối hợp cùng Matchroom tổ chức họp báo công bố khởi động mùa giải thứ hai của Giải Billiards Vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng (Hanoi Open Pool Championship), giải đấu chính thức thuộc hệ thống World Nineball Tour.

Hanoi Open Pool Championship năm thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 8/10 đến 13/10 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình, đường Trần Đức Dục (Hà Nội).

Năm nay, giải đấu có tổng giá trị giải thưởng 200.000 USD với sự góp mặt của 256 cơ thủ, trong đó có 128 cơ thủ thuộc top ranking World Nineball Tour.

Trong 128 suất còn lại, có 64 suất dành cho các cơ thủ quốc tế và Việt Nam đăng ký qua cổng đăng ký của Ban Tổ chức, và 64 suất còn lại cho các cơ thủ đã vượt qua vòng loại (qualifiers) được tổ chức tại HSG Billiards Club trong các ngày 28-29/9 và 5-6/10.

Là một trong những niềm hy vọng của chủ nhà Việt Nam, Dương Quốc Hoàng - cơ thủ Việt Nam có xếp hạng World Nineball Tour cao nhất (hạng 39 thế giới) cho biết mục tiêu của "Hoàng Sao" ở giải đấu này là giữ chiếc cúp Hanoi Open 2024 ở lại với Thủ đô Hà Nội.

"Đối với Hoàng, việc được tham dự một giải đấu quốc tế trên sân nhà là một niềm vinh dự to lớn và mang lại một cảm xúc khó tả. Hoàng sẽ cố gắng duy trì sự tập trung và giành thật nhiều điểm số trên bàn thi đấu," Hoàng Sao - nhà vô địch Scottish Open 2024 chia sẻ.

Trong năm đầu tiên tổ chức 2023, Giải Vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng đã thành công rực rỡ, trở thành điểm nhấn trong chuỗi sự kiện văn hóa thể thao nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2023, bà Trần Thùy Chi, đại diện Ban Tổ chức kỳ vọng Hanoi Open 2024 sẽ góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội cũng như Việt Nam tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Năm nay, Hanoi Open Championship 2024 hứa hẹn sẽ còn thành công hơn nữa với những ngôi sao Pool Billiard hàng đầu thế giới tranh tài như đương kim vô địch Jayson Shaw; Fedor Gorst - cơ thủ đầu tiên trong lịch sử thâu tóm các danh hiệu Grand Slam khi vô địch US Open, World Pool Championship và World Pool Masters trong năm 2024; Francisco Sanchez Ruiz - Nhà vô địch Peri Open 2024, cựu vô địch thế giới; Shane Van Boening - cơ thủ đang nắm giữ kỷ lục 5 lần vô địch US Open; Mickey Krause - nhà vô địch European Open; Robbie Capito - nhà vô địch UK Open; Ko Pin Yi và Ko Ping Chung - hai nhà cựu vô địch World Pool Master và US Open; Skyler Woodward - đội trưởng đội Mỹ dự Mosconi Cup; Carlo Biado - cựu vô địch thế giới; Dương Quốc Hoàng - nhà vô địch Scottish Open 2024; hai anh em nhà Kaci...

Bên cạnh những cơ thủ quốc tế, Hanoi Open Pool Championship 2024 cũng quy tụ những cơ thủ Pool Billiard hàng đầu châu Á và trong nước như Đỗ Thế Kiên, Lường Đức Thiện, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An, Tạ Văn Linh, Lee Vann Corteza, Johann Chua, James Aranas...

Tay cơ người Anh Jayson Shaw vô địch Hanoi Open Pool Championship 2023 Ở trận chung kết, Jayson Shaw đã lội ngược dòng thần kỳ trước Albin Ouschan với tỷ số 13-12 để giành Cúp Vô địch Hanoi Open Pool Championship 2023 danh giá cùng với 30.000 USD tiền thưởng.

Vào lúc 10 giờ ngày mai 8/10, các trận đấu của Hanoi Open Pool Championship sẽ chính thức bắt đầu. Vietcontent sẽ phát sóng trực tiếp cả 6 ngày thi đấu trên hệ thống kênh truyền thông bao gồm kênh YouTube Web Thể Thao và fanpage Vietnam Billiards Promotion. Bốn ngày mở đầu giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu ở kênh YouTube chính thức của Matchroom Pool.

Ngay ở ngày ra quân, nhiều đại diện của chủ nhà Việt Nam sẽ phải đối đầu với những tay cơ "hạng nặng" của thế giới. Một trong những cơ thủ nổi tiếng của Pool Việt Nam là Nguyễn Hoàng Phong sẽ chạm trán người đang đứng đầu trên bảng xếp hạng thế giới World Nineball Tour ở thời điểm hiện tại - Fedor Gorst.

Ngoài ra, cơ thủ Nguyễn Văn Việt sẽ đối đầu với huyền thoại Shane Van Boening; Phan Văn Kiên đụng độ Ko Ping Chung ; Nguyễn Sứ Linh gặp Ko Pin Yi; Đào Phúc An chạm trán Wiktor Zielinski; Dương Mạnh Tiến tiếp đón "Đại bàng" Eklent Kaci và Lê Ngọc Tuấn đọ sức cùng nhà vô địch UK Open 2024 - Robbie Capito./.