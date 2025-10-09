VNPT quyên góp khoảng 15 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân gặp thiên tai

Ngày 9/10, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức phát động phong trào quyên góp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ trong thời gian qua.

Theo đó, mỗi người VNPT đóng góp tối thiểu một ngày lương. Dự kiến, tổng số tiền quyên góp đạt khoảng 15 tỷ đồng sẽ được Tập đoàn chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính cùng phối hợp với chính quyền các địa phương để hỗ trợ trực tiếp tới những nạn nhân.

Lãnh đạo VNPT cho hay đây không chỉ là hành động thiết thực thể hiện tinh thần “tương thân tương ái,” mà còn là trách nhiệm xã hội, nét đẹp văn hóa Tập đoàn VNPT đã được vun đắp suốt hơn 80 năm qua.



Trước đó, các đợt thiên tai liên tiếp, đặc biệt là bão số 10, số 11 cùng hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất đã làm hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá, trong đó có hệ thống thông tin liên lạc của VNPT tại nhiều địa phương.

Theo thống kê, ảnh hưởng của bão số 10, tại các địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Tuyên Quang, thời điểm cao điểm đã có gần 1.000 trạm vô tuyến mất liên lạc, 800 tuyến cáp quang bị sự cố, hơn 280.000 thuê bao băng rộng cố định bị mất kết nối. Hiện mới khôi phục được khoảng 80%. Còn tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, do ảnh hưởng mưa lũ hoàn lưu bão 11, thời điểm cao điểm có khoảng 300 trạm vô tuyến mất liên lạc, 50 tuyến cáp quang bị sự cố, hơn 70.000 thuê bao băng rộng cố định bị ảnh hưởng/mất kết nối. Bên cạnh đó, nhiều thiết bị mạng như ONT, switch truy nhập, splitter và các phụ kiện kỹ thuật khác bị hư hỏng hoặc ngập nước. Không chỉ thiệt hại về hạ tầng, hơn 200 cán bộ, công nhân viên của VNPT tại các vùng chịu ảnh hưởng cũng bị mất mát về nhà cửa, tài sản, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Hàng nghìn cán bộ kỹ thuật của VNPT vẫn bám trụ tại các khu vực bị lũ lụt, ngày đêm khẩn trương khắc phục sự cố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dù chịu thiệt hại nặng nề, hàng nghìn cán bộ kỹ thuật của VNPT vẫn bám trụ tại vùng tâm bão và các khu vực bị lũ lụt, ngày đêm khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống lụt bão của các cấp chính quyền, cũng như nhu cầu liên lạc của người dân và doanh nghiệp. Tập đoàn VNPT đã điều động gần 600 nhân sự chuyên môn tới các địa phương bị ảnh hưởng nặng để trực tiếp tham gia ứng cứu, khôi phục thông tin. Hàng chục xe cẩu, máy phát điện, hơn 700 km cáp quang, 3.500 km dây thuê bao cùng hàng nghìn thiết bị đầu cuối và vật tư kỹ thuật đã được huy động từ các vùng ít ảnh hưởng để chi viện.

Nhờ nỗ lực không ngừng của đội ngũ VNPT, đến nay, mạng lưới viễn thông tại khu vực miền Trung cơ bản đã ổn định, đảm bảo phục vụ thông tin liên lạc, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Còn tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, dù vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, giao thông chia cắt, song đội ngũ của VNPT vẫn đang nỗ lực từng giờ để triển khai ứng cứu và khôi phục mạng lưới.

Sự nỗ lực ấy không chỉ được thể hiện ở tốc độ khôi phục mạng mà còn ở niềm tin của người dân và chính quyền. Trong những ngày bão lũ, mạng VinaPhone vẫn được đánh giá là ổn định, giữ vững liên lạc cho hàng triệu người dùng./.

