Thủ tướng: Xây dựng VNPT mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại

Chiều 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Trải qua chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn VNPT luôn là người “con cả,” kế thừa truyền thống lịch sử của ngành, qua đó phát triển song hành cùng chiều dài phát triển của đất nước.

VNPT đặt mục tiêu xây dựng Tập đoàn phát triển đột phá, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển, với kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, nằm trong nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ số; nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về chính phủ điện tử và kinh tế số.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Tập đoàn VNPT; đồng thời thực hiện nghi lễ gắn biển Công trình cáp đất Việt Nam-Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore (VSTN) chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030./.