Tập đoàn Bưu chính Viễn thông lần thứ 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Chiều 6/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Đây là lần thứ 2, Tập đoàn VNPT vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý này; là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của VNPT trong công cuộc đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thực hiện sứ mệnh tiên phong xây dựng hạ tầng số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong diễn văn lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT chia sẻ: "Danh hiệu Anh hùng Lao động phong tặng cho Tập đoàn VNPT là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực mang lại kết quả thiết thực của VNPT trong suốt những năm qua. Danh hiệu cao quý này là nguồn động viên to lớn thôi thúc mỗi cán bộ, người lao động VNPT tiếp tục lao động sáng tạo, dấn thân phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân."

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Gần 10 năm trước, VNPT chính thức vận hành chiến lược giai đoạn mới VNPT 4.0 của mình, một chiến lược thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong xu thế khách quan và tất yếu của chuyển đổi số toàn cầu. VNPT đã chủ động tái định vị chính mình, khai phá để VNPT không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống, mà VNPT phải chuyển mình để trở một doanh nghiệp công nghệ, cung cấp dịch vụ số, tiên phong góp phần dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia từ những ngày đầu tiên.

Từ năm 2023 đến nay, liên tục nhiều sản phẩm Chuyển đổi số lan tỏa từ cấp quốc gia của VNPT được đưa vào ứng dụng thực tế: Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho Bộ Công an; Hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư cho Lào,...

Các giải pháp chuyển đổi số của VNPT có mặt tại 100% các tỉnh/thành phố trên cả nước; từ tháng 7/2025 sau khi vận hành tổ chức chính quyền theo Nghị quyết 18, 26/34 tỉnh/thành phố hiện nay đang sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của VNPT cho địa phương mình, 21/34 tỉnh/thành phố đang sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử của VNPT; Hệ thống y tế điện tử do VNPT phát triển hiện đang phục vụ hơn 8.200 cơ sở y tế, chiếm hơn 60% thị phần; Hệ sinh thái giáo dục số của VNPT hiện đã được triển khai tại hơn 30.000 trường học, phục vụ gần 10 triệu học sinh và hơn 800.000 giáo viên;

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

VNPT cũng không ngừng đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng số hiện đại, toàn diện và đồng bộ: VNPT đang vận hành khai thác 8 trung tâm dữ liệu IDC tiêu chuẩn quốc tế; Hạ tầng số 4G, mạng 5G Vinaphone hiện diện tại tất cả tỉnh/thành phố; VNPT đang vận hành khai thác 2 hệ thống vệ tinh, 5 tuyến cáp quang biển và đặc biệt với sự khai trương tuyến cáp đất quốc tế VSTN đã đưa VNPT là doanh nghiệp duy nhất sử hữu hệ thống truyền dẫn toàn diện: cáp biển, cáp đất và vệ tinh. Về hiệu quả hoạt động, trong gần 10 năm, Tập đoàn đã có bước tiến vượt bậc, quy mô lợi nhuận, nộp Ngân sách nhà nước tăng gấp đôi so với đầu giai đoạn. Đến thời điểm này, doanh thu dịch vụ số cũng đã tăng trưởng quy mô, đóng góp 15% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Tập đoàn VNPT.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ gắn biển Công trình cáp đất Việt Nam - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore (VSTN) chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong hành trình 80 năm qua, VNPT đã trải không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị VNPT coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng lúc, dám nghĩ, dám làm, vượt qua chính mình; tiên phong trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số; Lấy con người làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm động lực, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng. Tập đoàn cần tích cực cụ thể hoá các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW thành các chương trình hành động cụ thể, hiệu quả nhất.

Các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, chỉ đạo gần đây của Thủ tướng Chính phủ liên quan Tập đoàn định hướng phát triển của VNPT cần: tiếp tục xây dựng và phát triển VNPT thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ công ích, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập đoàn cần đoàn kết, thống nhất, một tầm nhìn, một mục tiêu, trở thành tập đoàn công nghệ lấy hạ tầng số, công nghệ số và dịch vụ số làm chủ đạo, sở hữu và khai thác nền tảng, hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia, là nhà sáng tạo tiên phong nghiên cứu làm chủ công nghệ số và cung cấp hệ sinh thái số trong mọi lĩnh vực.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước năm 2025 từ 8,3-8,5%, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Tập đoàn phải tăng trưởng đóng góp vào hoàn thành mục tiêu này với phương châm "nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn."

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong hành trình 80 năm qua, VNPT đã trải không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiên phong thực hiện 5 nhiệm vụ chính:

Một là, tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi: Chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng các công nghệ lõi, then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, Cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng; đầu tư mạnh mẽ vào các phòng Lab nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ “Make in Vietnam”, có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển giao công nghệ.

Hai là, chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua xây dựng hệ sinh thái mở để đồng hành, hỗ trợ các Start-up công nghệ phát triển, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp “Make in Vietnam” đột phá. VNPT cần trở thành một "bệ phóng" cho các ý tưởng sáng tạo, góp phần hình thành cộng đồng công nghệ sôi động, gắn kết với nhau và với nền kinh tế.

Ba là, giữ vai trò “nòng cốt” trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua: triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền; tham gia tích cực bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tích cực xoá các vùng lõm sóng viễn thông ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trên tinh thần Nhà nước đầu tư, doanh nghiệp vận hành.

Bốn là, gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. VNPT cần quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay như mục tiêu đề ra, tiến tới đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới; trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng.

Năm là, phát huy sức mạnh truyền thống ngành Bưu điện Cách mạng và con người VNPT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, tiên phong, dám dấn thân trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đóng góp đắc lực vào thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế thuận lợi để VNPT phát huy tối đa tiềm năng, hoàn thành sứ mệnh của mình, phát huy mọi giá trị văn hoá tốt đẹp. VNPT cũng cần đề xuất Chính phủ những cơ chế, chính sách cần thiết cho phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT nhấn mạnh: "Danh hiệu Anh hùng Lao động mà Đảng và Nhà nước trao tặng hôm nay là vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề với hơn ba vạn cán bộ, công nhân viên của VNPT. Trước Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo, chúng tôi xin cam kết sẽ phát huy cao nhất tinh thần Anh hùng Lao động trong thời kỳ mới; sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt trong hành động mục tiêu của mình; sẽ nhanh chóng hiện thực hóa các nhiệm vụ chiến lược được giao, để VNPT tiếp tục là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia"./.