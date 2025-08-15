VNPT: Hành trình từ “mạch máu thông tin” đến trụ cột chuyển đổi số Quốc gia

Từ những bước chân lặng thầm của người giao thông viên giữa làn khói lửa, đến hình ảnh một tập đoàn công nghệ vững vàng thực hiện sứ mệnh dẫn dắt trong kỷ nguyên số, VNPT đã viết nên hành trình đáng tự hào. Sứ mệnh “mạch máu thông tin” trao gửi từ Đảng, Nhà nước và Nhân dân vẫn chảy mãi, thôi thúc VNPT không ngừng đổi mới, tiên phong trong chuyển đổi số, kiến tạo những nền tảng công nghệ hiện đại, để Việt Nam vươn mình kết nối cùng thế giới và phát triển bền vững.

Quên mình giữ “mạch máu thông tin của Đảng”

Năm 1925, khi Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ra đời dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, một trang sử mới của phong trào yêu nước đã được mở ra, chuyển từ tự phát sang tổ chức. Cùng với đó, những tuyến thông tin liên lạc sơ khai bắt đầu hình thành, nối liền các căn cứ địa cách mạng, truyền tải những chỉ thị quan trọng, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh giành độc lập.

Những chiến sỹ trên mặt trận thông tin. (Nguồn: VNPT)

Ngày 14-15/8/1945, “Ban Giao thông chuyên môn” ra đời, đánh dấu một mốc son quan trọng, đặt nền móng cho sự nghiệp thông tin liên lạc của cách mạng Việt Nam. Đến năm 1961, khi Trung ương Cục miền Nam được thành lập để trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam, Ban Thông tin và Ban Giao bưu vận lần lượt được ra đời. Các đơn vị này đã đảm nhận sứ mệnh là “mạch máu thông tin” của Đảng, xuyên suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong khói lửa chiến tranh, một hệ thống giao bưu và thông tin bí mật, linh hoạt và sáng tạo đã được xây dựng. Đó không chỉ là những đường dây, những trạm liên lạc mà còn là sự hy sinh thầm lặng của biết bao người con ưu tú.

Ngành Bưu điện đã làm nên biết bao kỳ tích anh hùng với tinh thần tiên phong, “Nối mạch giao liên, mở đường quyết thắng,” phát huy tinh thần sáng tạo “từ không đến có,” “biến mất thành còn,” “nguy hiểm không sờn, gian nan không nản.” Trong suốt hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, gần 1 vạn người con ưu tú đã ngã xuống trên khắp các chiến trường, hun đúc nên bản lĩnh kiên cường và tinh thần trung thành, dũng cảm của ngành bưu điện cách mạng.

Đi thẳng vào công nghệ số, VNPT chọn cách khó để bứt tốc

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế. Đảng và Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo khôi phục và phát triển hạ tầng viễn thông, coi đây là nền tảng cho công cuộc đổi mới. Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng (1986), ngành Bưu điện đã tiên phong, dũng cảm lựa chọn bước đi chiến lược, phá vỡ thế bao vây cấm vận, đưa công nghệ số hiện đại nhất vào Việt Nam.

Mặc dù lúc đó mạng viễn thông hiện đại của thế giới 95% vẫn là analog, mà Việt Nam dám đi thẳng vào công nghệ số, tức là Tổng đài số, Viba số, Cáp quang số, thông tin vệ tinh, di động… Quyết định này không chỉ là một bước đi táo bạo mà còn là tầm nhìn chiến lược, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc của viễn thông Việt Nam. TS Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, tự hào chia sẻ: “Đảng và Nhà nước đánh giá Ngành Bưu điện là ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và Huân chương Sao vàng là Huân chương cao quý nhất của đất nước chúng ta giao cho Ngành Bưu điện. Huân chương Sao vàng đấy là truyền thống của Ngành Bưu điện, nhưng các công trình của thời kỳ đổi mới chủ yếu là của VNPT.” Điều đó cho thấy sự ghi nhận to lớn của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp không ngừng nghỉ của ngành, đặc biệt là VNPT.

Ngày 18/4/2008, vệ tinh Vinasat-1 được phóng thành công lên quỹ đạo, đưa Việt Nam chính thức ghi trên bản đồ không gian vũ trụ thế giới. (Ảnh: VNPT)

VNPT đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt công trình tầm vóc quốc gia. Lần đầu tiên lắp đặt trạm thông tin vệ tinh VSAT tại Trường Sa, sở hữu tuyến cáp quang biển T-V-H kết nối quốc tế, và đặc biệt là sự ra đời của mạng di động VinaPhone – dịch vụ di động đầu tiên do người Việt tự đầu tư, thiết kế và vận hành. Hai quyết sách chiến lược đi thẳng vào số hóa và xóa bỏ độc quyền viễn thông, mở cửa cạnh tranh của Đảng và Nhà nước đã tạo nên bước ngoặt phát triển cho Ngành. Nhờ đó, viễn thông và Internet Việt Nam được phổ cập, chất lượng nâng cao, giá cước giảm mạnh, mang dịch vụ đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, rút ngắn khoảng cách với thế giới.

Năm 2006, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chính thức được thành lập. Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà còn là một bước chuyển mình chiến lược để vươn lên tầm cao mới. Một trong những dấu mốc lịch sử là việc phóng thành công vệ tinh VINASAT 1 (ngày 19/4/2008) và VINASAT 2 lên quỹ đạo, đưa Việt Nam chính thức ghi tên mình trên bản đồ không gian vũ trụ thế giới, đặt nền móng cho kỷ nguyên viễn thông hiện đại của Việt Nam sau này.

Tiến sỹ Đỗ Trung Tá, Nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông nhận định về giai đoạn bùng nổ này: “Từ 1995 đến 2012 có thể nói sự phát triển của Bưu chính Viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam một sự ngạc nhiên cho thế giới. Lúc đó người ta đã nhận xét là bưu chính biễn thông Việt Nam đã rút ngắn khoảng cách với các nước khác là 30 năm. Từ năm 1998, VNPT doanh thu lúc đó đã là 1 tỉ USD, chỉ sau ngành dầu khí.”

Giai đoạn 2012, nhận thấy thị trường Viễn thông có dấu hiệu bão hòa, hoạt động cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, VNPT lập tức đưa ra các chiến lược đổi mới. Một đề án Tái cơ cấu được đặt ra, hướng tới mục tiêu Chiến lược VNPT 4.0. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, VNPT đã tiến hành tái cơ cấu theo các Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014 và Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 bằng tất cả quyết tâm cao và định hướng đúng đắn.

Sau giai đoạn này, VNPT mang một diện mạo hoàn toàn mới: bộ máy tinh gọn hơn, sản phẩm dịch vụ đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT đã được tái cấu trúc theo mô hình 3 lớp “Dịch vụ - Hạ tầng – Kinh doanh” và phân công công đoạn từng đơn vị thành viên với nguyên tắc “Chuyên biệt – Khác biệt – Hiệu quả”.

Nền móng của chiến lược VNPT4.0 đã được lãnh đạo Tập đoàn VNPT đặt ra với mục tiêu “trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam”. Điều này khẳng định một hành trình vững bước tiên phong từ trái tim của những con người biết vượt lên thách thức, vượt qua chính mình, mở cửa Việt Nam kết nối với thế giới mạnh mẽ hơn. Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, khẳng định tầm nhìn: “Để biến VNPT từ một doanh nghiệp viễn thông truyền thống thành một doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong chuyển đổi số, chúng tôi xác định một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện chiến lược này đấy là VNPT phải trở thành một doanh nghiệp công nghệ, và dẫn dắt tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, từ chủ trương của Đảng Chính phủ, Nghị quyết Trung ương 13, tập đoàn đã đầu tư nghiêm túc để làm thế nào tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia.”

Trong cuộc chuyển đổi mang tính cách mạng của thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT là đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ 4G trên băng tần 1.800 MHz, cung cấp dịch vụ băng rộng di động thế hệ mới vào ngày 3/11/2016. Và cũng là doanh nghiệp đầu tiên phát sóng thương mại các trạm Vinaphone 5G tại Việt Nam vào tháng 11/2020. Đến thời điểm này, VNPT đã sở hữu một hạ tầng mạng lưới viễn thông đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quốc gia về đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền trên không gian và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tiên phong kiến tạo Việt Nam số

Là đơn vị chủ lực, VNPT đã phát triển hàng loạt nền tảng công nghệ mang tính “xương sống” phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Nổi bật trong số đó là Trục liên thông văn bản quốc gia – công cụ kết nối hành chính từ Trung ương đến địa phương, góp phần giảm thiểu hàng trăm triệu tờ giấy mỗi năm. Bên cạnh đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia do VNPT xây dựng đã tích hợp hàng nghìn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công. VNPT cũng là đơn vị tiên phong triển khai các nền tảng đô thị thông minh, IoT, dữ liệu mở và hệ sinh thái số – giúp liên kết chặt chẽ giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, hướng tới cách tiếp cận toàn diện và bền vững trong chuyển đổi số.

Một dấu mốc quan trọng khác là vào cuối năm 2021, VNPT đã triển khai thành công Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư – một trong 6 hệ thống dữ liệu nền tảng quan trọng nhất của Chính phủ số. Cùng với đó là hệ thống Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, giúp quản lý nhân sự nhà nước đồng bộ, hiệu quả.

Với trái tim phụng sự quốc gia, VNPT đang tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết 57 với tinh thần “Make in Vietnam,” thúc đẩy phát triển mạnh mẽ chính phủ số, xã hội số và đô thị thông minh với một hệ sinh thái AI gồm hơn 100 mô hình chuyên biệt, xử lý trên 1,6 tỉ lượt yêu cầu, phục vụ hơn 200 tổ chức và hàng chục triệu người dân.

Không chỉ là đối tác chuyển đổi số của khoảng 20 bộ/ngành trong các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên, nông nghiệp và giáo dục, đồng hành cùng gần 30 tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng lớn trong chuyển đổi số, VNPT hiện đã và đang cung cấp giải pháp CĐS cho toàn bộ các tỉnh/thành. Trên dải đất hình chữ S, VNPT đang tiên phong mở đường cho một mô hình vận hành mới của đất nước, từng bước xây dựng một Chính phủ số, xã hội số lấy con người làm trung tâm, lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy công nghệ làm động lực phát triển.

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT, khẳng định sứ mệnh của VNPT là phải tạo ra bộ công cụ thật tốt cho Chính phủ, chính quyền, người dân và khách hàng của mình.

“Đấy cũng là trách nhiệm của VNPT. Luôn luôn nói là làm và phải làm bằng được,” ông Tô Dũng Thái nhấn mạnh. Đó cũng là nền tảng để VNPT tiếp tục tạo đột phá, khẳng định vai trò một tập đoàn công nghệ chủ lực của quốc gia, tiên phong đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới./.

