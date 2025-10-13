Người Việt tại Nga quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt trong nước

Ngày 13/10, Đại sứ quán Việt Nam cùng Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã phát động đợt quyên góp chia sẻ với đồng bào ở trong nước vừa chịu thiệt hại nặng trong 3 cơn bão liên tiếp vừa qua.

Đại sứ Đặng Minh Khôi xúc động nhắc lại những hình ảnh về hậu quả của các cơn bão, về những khó khăn của đồng bào chỉ mong bảo toàn tính mạng trước sự tàn phá của thiên tai, về những nỗ lực của các cấp chính quyền và sự xả thân của các lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn.

Chỉ trong hai tuần cuối tháng Chín và đầu tháng 10, Việt Nam đã hứng chịu 3 trận bão liên tiếp, cơn bão trước chưa qua, cơn bão sau đã ập đến với sức gió rất mạnh, mưa lớn gây ngập lụt khiến nhiều xã của các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh... hầu như ngập toàn bộ. Ngay cả Hà Nội cũng bị ngập lụt, thậm chí còn nặng hơn trận lụt lịch sử năm 1971.

Theo thống kê chưa chính thức, thiệt hại có thể lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngôi nhà đã bị ngập nước. Ở trong nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động đợt quyên góp, thậm chí kêu gọi quốc tế ủng hộ để góp phần xử lý hậu quả của thiên tai, mau chóng giúp bà con ổn định lại cuộc sống và nối lại các hoạt động kinh tế bị đình trệ.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh 13/10 chỉ là ngày bắt đầu của đợt quyên góp trên toàn Liên bang Nga. Cộng đồng kiều bào, các doanh nghiệp, các hội đoàn sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Mọi sự quyên góp có thể thực hiện trực tiếp tại Việt Nam hoặc qua các tài khoản chính thức đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc công bố rộng rãi.

Tiếp lời Đại sứ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng, người vừa trực tiếp chứng kiến sự hoành hành của cơn bão tại Hà Nội, chia sẻ những lo lắng về những đứt gãy, gián đoạn mà thiên tai gây ra cho nền kinh tế. Theo ông, thiệt hại khi đó sẽ còn lớn hơn và mất nhiều thời gian khắc phục hơn.

Ông Đỗ Xuân Hoàng cũng chỉ ra rằng do Việt Nam ở vị trí địa lý ven biển nên rất khó tránh được thiên tai. Mọi sự quyên góp ủng hộ đều quý giá, nhưng về tầm nhìn xa hơn sẽ cần đến các năng lực kinh tế, khoa học và kỹ thuật để giúp nền kinh tế cũng như người dân chống chịu và giảm thiểu thiệt hại.

Ông khẳng định cộng đồng kiều bào tại Liên bang Nga luôn nêu cao tinh thần đồng bào và hướng về quê hương. Dù vừa mới chịu thiệt hại không nhỏ do vụ cháy chợ ở thành phố Volgograd nhưng bà con đều hết sức nhiệt tình ủng hộ theo lời kêu gọi của Đại sứ quán.

Trong ngày đầu quyên góp, ngoài tất cả cán bộ sứ quán và các cơ quan bên cạnh, Hội sinh viên, Đoàn thanh niên, các hội đoàn, các doanh nghiệp lớn tại Moskva, câu lạc bộ thể thao và cá nhân kiều bào đã quyên góp được số tiền tương đương 660 triệu đồng. Số tiền này sẽ được gửi về trong nước, mang theo tình nghĩa và tấm lòng đồng bào từ nước Nga.

Trong những ngày này, ngoài Moskva, rất nhiều các tỉnh thành có người Việt Nam sinh sống tại Liên bang Nga cũng đang tích cực quyên góp, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đơn cử, cộng đồng tại thành phố Upha đã chuyển được 255 triệu đồng về quỹ của Mặt trận. Tại Vladivostok, cán bộ Tổng lãnh sự quán và bà con vẫn đang thống kê con số đóng góp, có thể lên tới trăm triệu đồng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường về hậu quả của các cơn bão.

Tại cuộc gặp mới đây ở Bình Nhưỡng của Triều Tiên, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn tới Tổng Bí thư Tô Lâm về thiệt hại về người do các trận bão gây ra./.

