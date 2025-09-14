Lễ Vu Lan gắn kết cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga

Trong đời sống tâm linh của người Việt, Rằm tháng Bảy - hay còn gọi là Lễ Vu Lan - từ lâu đã trở thành một dịp thiêng liêng để mỗi người con bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Không chỉ ở trong nước, cộng đồng kiều bào ở nhiều quốc gia cũng duy trì phong tục này như một sợi dây gắn kết với cội nguồn dân tộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong không khí của mùa Vu Lan báo hiếu những ngày tháng Bảy âm lịch, cộng đồng người Việt tại Nga cũng đã cùng nhau tổ chức lễ Vu Lan trang trọng và ấm cúng tại Niệm phật đường Moskva thuộc Tổ hợp đa chức năng trong Trung tâm Thương mại Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga.

Buổi lễ ngày 13/9 đã diễn ra trong không gian linh thiêng, giản dị nhưng đậm đà bản sắc dân tộc, không gian Niệm phật đường được trang hoàng trang nghiêm, với hương trầm, hoa cúc vàng, gợi nhớ không khí quê hương nơi đất khách.

Đông đảo bà con kiều bào, các doanh nhân, sinh viên và người lao động Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Moskva đã cùng tham dự. Nhiều người mặc áo dài truyền thống để cùng thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc nét đẹp của văn hóa Việt.

Nghi thức Vu Lan bắt đầu bằng lễ dâng hương tưởng niệm công ơn cha mẹ, tổ tiên, tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ vĩ đại, các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước và cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Chư tăng, phật tử, bà con cộng đồng cầu nguyện cho quốc thái dân an. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tiếp đó, đại diện Ban tổ chức và các chư tăng từ Niệm phật đường Moskva đã chia sẻ về ý nghĩa của mùa Vu Lan, nhấn mạnh đạo hiếu trong truyền thống Phật giáo và trong đời sống tinh thần dân tộc Việt Nam, nhắc nhở đạo làm con.

Bà con xúc động khi được cài hoa hồng trên ngực áo-hoa màu đỏ dành cho những người còn cha mẹ và hoa trắng cho những ai đã mất đi đấng sinh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban quản lý Trung tâm thương mại Hà Nội - Moskva nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn duy trì những sinh hoạt văn hóa truyền thống như thế này để không chỉ bà con xa xứ vơi đi nỗi nhớ quê hương đất nước, mà còn để nhắc nhở các thế hệ trẻ người Việt, sinh ra và lớn lên tại Nga hiểu rõ hơn về truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, từ đó gìn giữ và phát huy.”

Lễ Vu Lan năm nay tại Niệm phật đường Moskva đã trở thành điểm hẹn, cầu nối tinh thần cho cộng đồng người Việt tại Nga, giúp mỗi người con dân đất Việt xa xứ thêm gắn kết, đồng thời khẳng định sức sống của văn hóa dân tộc nơi xứ người và trong lòng bạn bè quốc tế.

Đây không chỉ là dịp tri ân công đức sinh thành dưỡng dục, mà còn là minh chứng cho tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của người Việt dù ở bất cứ nơi đâu./.

