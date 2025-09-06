Đại lễ Vu Lan báo hiếu: Gìn giữ văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết Việt-Lào

Sáng 6/9, Chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn - ngôi chùa của cộng đồng người Việt tại Lào, đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu. Sự kiện không chỉ giúp gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam, mà còn làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng hai nước, tăng cường sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước Việt Nam-Lào



Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự buổi lễ có đại diện Chư tôn đức Trung ương Liên minh Phật giáo Lào; bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Lào.



Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì Chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn, nhấn mạnh Vu Lan là dịp để bà con người Việt tại Lào tưởng niệm, tri ân cha mẹ với lòng biết ơn sâu sắc.

Đây không chỉ là nét đẹp của Phật giáo mà còn là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, góp phần kết nối tâm linh, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời gắn kết cộng đồng trong tình yêu thương và nghĩa tình.



Thượng tọa Thích Minh Quang khẳng định, Đại lễ Vu Lan cũng là cơ hội để người Việt ở Lào nói riêng và kiều bào trên thế giới nói chung giáo dục thế hệ trẻ về đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn,” tinh thần tương thân tương ái, làm rạng ngời truyền thống tốt đẹp của dân tộc.



Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết Đại lễ Vu Lan năm nay diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là dịp tri ân công ơn sinh thành, mà còn là lời nhắc nhở về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.



Trong khuôn khổ Đại lễ, các nghi thức Phật giáo truyền thống của Lào và Việt Nam đã được cử hành trang nghiêm. Ban Tổ chức cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 300 phần quà gồm lương thực và nhu yếu phẩm cho người khiếm thị, người khuyết tật, bà con người Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và đoàn kết.



Đại lễ Vu Lan tại Chùa Phật Tích không chỉ góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt Nam tại Lào, mà còn là dịp để Phật tử và cộng đồng người Việt tại Lào bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa người dân hai nước Việt Nam-Lào./.

