Thị trường mùa lễ Vu Lan 2025: Sôi động, đa dạng nhưng vẫn giữ nét truyền thống

Lễ Vu Lan, mùa hiếu hạnh, đã trở thành một trong những dịp lễ quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam mà còn tác động mạnh mẽ đến thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu lễ cúng.

Năm nay, khi Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2025 diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thị trường đồ cúng, lễ phẩm lại càng sôi động, đa dạng hơn, song vẫn giữ được cốt lõi giá trị truyền thống.

Sự lên ngôi của đồ chay và sản phẩm xanh

Từ đầu tháng 7 âm lịch, tại nhiều tuyến phố, chợ truyền thống và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng người mua sắm đồ cúng lễ Vu Lan tăng mạnh.

Những mặt hàng phổ biến bao gồm hương hoa, trái cây, bánh kẹo, chè xôi, vàng mã, cùng các loại thực phẩm chay.

Chị Đặng Huyền Trang, cư trú tại phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, chia sẻ tranh thủ sau giờ làm, chị qua chợ mua một số đồ lễ như cau trầu, hoa quả, vàng mã, thịt gà, giò.

Năm nay hàng hóa đa dạng, đẹp, giá cả cũng như ngày thường nên dễ chọn mua. Hoa tươi có giá hơi cao hơn chút, nhưng số lượng mình mua không nhiều nên tính ra tăng không đáng kể.

Theo chị Hà Thị Phương, chủ cửa hàng bán hoa tại chợ Nhân Chính, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội: “Giá hoa tươi dịp này tăng từ 10-15% so với ngày thường, cộng với thời gian vừa qua mưa nhiều, gây ngập úng ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng hoa.”

Các loại hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, vốn gắn liền với nghi thức dâng cúng và cài lên áo trong lễ Vu Lan, được tiêu thụ mạnh mẽ.

Trong khi đó, các siêu thị và hệ thống bán lẻ hiện đại tung ra nhiều gói “combo lễ Vu Lan” tiện lợi, bao gồm đầy đủ hương, hoa, bánh trái với giá dao động từ 300.000-800.000 đồng/bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Người dân mua hoa cúng Lễ Vu Lan. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Chị Hoàng Thị Nga, tiểu thương tại chợ Kim Liên, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Khoảng 5 ngày trước rằm tháng Bảy, lượng khách mua sắm tăng gấp đôi. Đặc biệt năm nay, nhiều gia đình trẻ lựa chọn đồ chay và hoa quả nhập khẩu để dâng cúng, vừa trang trọng, vừa phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại.”

Một điểm nổi bật trong mùa lễ Vu Lan năm nay là sự gia tăng nhu cầu đối với thực phẩm chay và sản phẩm thân thiện môi trường. Các cửa hàng chay, siêu thị bán đồ organic ghi nhận mức tiêu thụ tăng từ 30-40% so với cùng kỳ năm trước.

Các sản phẩm như giò chay, gà chay, nem chay, bánh bao chay, cùng các món chế biến sẵn đóng gói tiện lợi, được người tiêu dùng ưa chuộng để làm mâm cỗ cúng lễ Vu Lan.

Ngoài ra, nhiều gia đình lựa chọn thực phẩm sạch, rau củ hữu cơ, trái cây Việt Nam chất lượng cao để thay thế hàng nhập khẩu, vừa tiết kiệm, vừa mang ý nghĩa ủng hộ nông sản trong nước.

Bà Vũ Quỳnh Mai, chủ cửa hàng thực phẩm chay trên phố Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cho biết: “So với vài năm trước, khách hàng giờ đây không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn đặc biệt chú trọng đến nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Mâm cúng Lễ Vu Lan không chỉ cần đủ đầy, trang trọng mà còn phải an toàn, lành mạnh.”

Trước đây, việc sắm sửa vàng mã trong mùa Lễ Vu Lan từng là xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cùng với khuyến nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, người dân dần hạn chế việc đốt vàng mã, thay vào đó tập trung vào hương hoa, lễ vật giản dị nhưng thành tâm.

Nhiều gia đình đã sử dụng hình thức hóa mã văn minh hơn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Năm nay, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng mã cho biết sức mua giảm khoảng 20% so với cùng kỳ. Các sản phẩm vàng mã lớn, phức tạp ít được đặt hàng; thay vào đó, người dân chủ yếu mua những bộ lễ đơn giản, mang tính tượng trưng.

Chị Vũ Thị Mai, một tiểu thương tại phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Nhu cầu vàng mã giảm nhưng khách lại chú trọng lựa chọn sản phẩm đẹp, tinh tế, có giá trị thẩm mỹ cao. Đây cũng là tín hiệu tích cực, cho thấy sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, hướng đến văn minh, tiết kiệm và bền vững hơn.”

Tương tự Hà Nội, ghi nhận tại thị trường sản phẩm phục vụ cho mùa Vu Lan báo hiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh khá sôi động.

Những ngày này, tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các gian hàng bán hoa quả, hương nhang, đồ chay, đồ cúng... rất đông người dân tìm đến mua sắm.

Theo các tiểu thương, không khí sôi động bắt đầu từ đầu tháng Bảy âm lịch, cao điểm vào khoảng 1 tuần trước ngày rằm và kéo dài đến hết tháng.

Ngoài hoa tươi, trái cây, gà cúng, thì thực phẩm chay, vàng mã và nhiều vật phẩm khác cũng được người dân cẩn thận lựa chọn, vừa làm quà biếu tặng cho cha mẹ, ông bà, vừa làm lễ vật thành kính dâng cúng gia tiên.

Theo anh Nguyễn Văn Huấn, tiểu thương chuyên bán vàng mã tại chợ Phước Long (phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh), khoảng 1 tuần trước ngày rằm là lúc người dân đi mua lễ vật, đồ cúng đông đúc nhất, kéo dài từ sáng đến chiều. Nhiều người dân chưa rành về việc sắm sanh lễ vật, anh thường hẹn trở lại lúc chiều tối để có thời gian tư vấn, hướng dẫn mua lễ vật cho phù hợp.

Đa dạng vật phẩm, từ các món xôi ngũ sắc, chè ngũ sắc, các loại bánh dân gian Nam bộ tại chợ Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Còn chị Phạm Thúy Hoa, tiểu thương chuyên bán đồ lễ trên địa bàn phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng những mặt hàng này được chị bày bán quanh năm, nhưng sức mua tập trung đông nhất vào dịp Tết và lễ Vu Lan này.

Cũng như mọi năm, chị Hoa chuẩn bị nhiều món như xôi ngũ sắc, chè ngũ sắc, các loại bánh dân gian miền Nam... để phục vụ thị trường.

“Dù sức mua trong mùa Vu Lan thường tăng 30-40% so với bình thường, nhưng chúng tôi vẫn bán với giá ổn định. Tôi cũng chuẩn bị thêm nhiều món phù hợp với dịp này, người mua tại chợ thường là khách quen, hoặc họ đặt trước, hoặc họ nhờ mình tư vấn để lựa chọn các món phù hợp,” chị Hoa cho biết.

Các quầy sạp và cửa hàng bán trái cây tươi, hoa tươi cũng thu hút đông người dân. Đặc biệt sức mua tăng cao tại các điểm bán đồ ăn chay, đồ cúng chay.

Xu hướng nhiều người dân ăn chay khiến thị trường thực phẩm chay khá phong phú và hút khách. Ngoài các sản phẩm quen thuộc như đồ chay làm sẵn, đậu hũ, các loại nấm cũng tăng giá nhẹ.

Khảo sát tại một số điểm bán trên địa bàn phường Tân Định (Thành phố Hồ Chí Minh), một số loại nấm như nấm đùi gà, nấm rơm, nấm hương tăng nhẹ 10%, trong khi trái cây tăng 5-15% tùy mặt hàng.

Một số tiểu thương tại chợ Tân Định cho biết giá một số mặt hàng tăng nhẹ do hút khách, nhưng sẽ giảm ngay sau cao điểm.

Nhiều người dân mua sắm thường nhật cũng chia sẻ với tiểu thương việc tăng giá và cho rằng cả năm có ngày lễ Vu Lan, ai cũng muốn lựa chọn cho mình những vật phẩm, thực phẩm tươi ngon nhất nên giá cả biến động nhẹ cũng là chuyện thường.

Thực phẩm chay tại chợ Phước Long, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh hút hàng trong dịp lễ Vu Lan. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Tại một số cửa hàng bán đồ chay nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh, sức mua cao điểm ghi nhận tăng 30-50% so với ngày thường.

Các sản phẩm chay được bày bán tại nhiều hệ thống bán lẻ hiện đại cũng tăng doanh số trong tháng Bảy âm lịch.

Ngoài hoạt động mua sắm phục vụ cúng lễ, ăn uống, xu hướng thị trường cũng ghi nhận sức mua tăng tại phân khúc sản phẩm làm quà biếu, tặng. Nhiều combo sản phẩm chay, giỏ trái cây tươi ngon, thực phẩm sức khỏe, được nhiều người dân ưu tiên lựa chọn, vừa thiết thực, vừa thể hiện lòng thành kính với ông bà, bố mẹ.

Thị trường online: Xu hướng mới trong mùa Lễ Vu Lan

Không chỉ nhộn nhịp tại chợ, siêu thị hay cửa hàng truyền thống, thị trường đồ cúng mùa Lễ Vu Lan năm nay còn sôi động trên các nền tảng thương mại điện tử. Nhiều gia đình, đặc biệt là giới trẻ và nhân viên văn phòng, lựa chọn đặt mua đồ lễ online, thậm chí đặt dịch vụ “trọn gói” mâm cỗ cúng Lễ Vu Lan qua ứng dụng.

Các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, cùng nhiều cửa hàng trên mạng xã hội, quảng bá gói sản phẩm cúng lễ với mức giá linh hoạt, giao hàng tận nơi.

Chuyên gia thị trường bán lẻ Nguyễn Thị Thanh nhận định: “Thói quen tiêu dùng mới cho thấy sự thích ứng nhanh của người dân với công nghệ. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín để tránh mua phải hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.”

Chị Nguyễn Thị Toán (phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết chị thường đặt các dịch vụ mâm cúng trọn gói với mức giá vừa phải, phù hợp với điều kiện gia đình, nhưng vẫn thể hiện được lòng thành kính trong dịp lễ Vu Lan. Chị Toán cho rằng thị trường online ngày càng tiện lợi, các lễ vật khá phong phú và tươi ngon.

Trong khi đó, đại diện một số hệ thống chuyên cung cấp dịch vụ mâm cúng trọn gói cho biết sức mua mỗi năm tăng 10-20%, do người dân có xu hướng lựa chọn dịch vụ nhanh, tiện lợi và đầy đủ.

Để giữ uy tín với khách hàng, các đơn vị chú trọng vào chất lượng sản phẩm, tính thẩm mỹ, giá cả tùy thuộc vào cung cầu, trong đó nhiều mâm cúng sẽ tăng nhẹ 10-20% nếu khan hàng do nhu cầu tăng cao.

Một mâm cúng chúng sinh trong lễ Vu Lan. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Không sôi động như ở miền Bắc, nhưng thị trường Vu Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những nét riêng, phù hợp với văn hóa vùng miền, trong đó xu hướng người dân lựa chọn lễ vật dân gian, gần gũi với đời sống hàng ngày của người dân.

Mùa Vu Lan báo hiếu không chỉ là hoạt động thương mại đơn thuần, mà còn là dịp để các gia đình gắn kết, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn.” Thị trường cũng được dự kiến sẽ duy trì “sức nóng” đến hết tháng Bảy, vừa là cơ hội kinh doanh, vừa là dịp lan tỏa nét đẹp tri ân, báo hiếu trong đời sống đô thị hiện đại.

Dù xu hướng tiêu dùng thay đổi, điểm chung trong dịp lễ Vu Lan vẫn là tinh thần hướng về nguồn cội, báo hiếu cha mẹ, ông bà. Nhiều gia đình, dù bận rộn, vẫn cố gắng chuẩn bị mâm cúng tươm tất, tham gia các nghi lễ tại chùa, hay đơn giản là dành thời gian sum họp bên gia đình.

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, thị trường đồ cúng lễ Vu Lan năm nay không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng dần thay đổi, chú trọng đến yếu tố an toàn, nguồn gốc xuất xứ, giảm thiểu lãng phí.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết: “Chúng tôi tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa dịp lễ Vu Lan, nhằm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm, đồ chay, hoa quả nhập khẩu. Điều này góp phần xây dựng thị trường minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.”

Lễ Vu Lan báo hiếu năm nay diễn ra trong không khí đặc biệt, khi tinh thần hiếu đạo hòa quyện cùng dòng chảy hiện đại của xã hội. Thị trường đồ cúng vì thế vừa mang tính sôi động, đa dạng, vừa phản ánh sự thay đổi tích cực trong thói quen tiêu dùng của người dân, hướng đến sự văn minh, bền vững nhưng vẫn giữ trọn giá trị truyền thống.

Trong những mâm cơm chay thanh tịnh, hay những nén hương dâng lên bàn thờ tổ tiên, tất cả đều toát lên ý nghĩa thiêng liêng của mùa lễ Vu Lan: tri ân, báo hiếu và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc./.

