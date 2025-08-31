Hàng nghìn tăng ni phật tử tham dự Lễ Vu Lan báo hiếu tại Chùa Tam Chúc

Tối 30/8, tại chùa Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trụ trì chùa Tam Chúc tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2569-Dương lịch 2025 với chủ đề “Vu Lan - Ơn cha mẹ nghĩa non sông.”

Tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tam Chúc, Chùa Bái Đính; cùng 500 em sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước và gần 2000 tăng ni phật tử về tham dự.

Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã ôn lại truyền thống của ngày đại Lễ Vu Lan báo hiếu.

Thực hiện nghi thức nghi thức dâng hoa cúng dàng, nghi thức cài hoa hồng để tưởng nhớ đấng sinh thành của mỗi người. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Theo đó, Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về Đại hiếu Mục Kiền Liên bồ tát nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngục quỷ. Chính vì vậy, Lễ Vu Lan là ngày để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên và được Phật giáo coi là ngày trọng lễ trong dịp tháng Bảy hằng năm.

Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, gửi gắm tình cảm và có hành động thực tế báo đáp ơn cha mẹ, những ân trọng và chia sẻ với người xung quanh mình.

Vu Lan báo hiếu cũng là ngày thể hiện tình người thắm thiết trong cuộc sống nhân sinh, mang đậm văn hóa đạo đức tâm linh, văn hóa đức tính người, hướng về nguồn cội thiêng liêng cao quý mà gần gũi nhất là hình ảnh của cha và mẹ.

Lễ Vu Lan có hơn 500 em học sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước và gần 2000 tăng ni phật tử về tham dự. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Hòa thượng Thích Quảng Hà khẳng định mùa Vu Lan năm nay diễn ra đúng vào dịp cả nước đang hân hoan hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).

Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng nhau ôn lại những những dấu mốc lịch sử chói lọi, khắc sâu công lao của các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, khẳng định ý chí độc lập, tự do và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mùa Vu Lan năm nay không chỉ nhắc nhở chúng ta hai chữ đạo hiếu tri ân đối với cha mẹ, Tổ quốc, thầy bạn, quần chúng, mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước thương dân, luôn cống hiến hết mình cho quê hương đất nước, tất cả là vì nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sớm sánh vai với các cường quốc năm châu, Hòa thượng Thích Quảng Hà nhấn mạnh.

Tại buổi Lễ Vu Lan báo hiếu, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức lãnh đạo ban viện trung ương cùng các đại biểu, tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ truyền thống Phật giáo như nghi thức tụng kinh Sám Vu Lan, Sám Mục Liên và phát nguyện tinh thần theo đức Phật; nghi thức dâng hoa cúng dàng, nghi thức cài hoa hồng để tưởng nhớ đấng sinh thành của mỗi người và nghi thức dâng đăng được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn nến, kết thành bản đồ Việt Nam - như một lời nguyện cầu cho quốc thái dân an, cho tình cha nghĩa mẹ luôn sáng ngời trong từng trái tim mỗi người.

Ban tổ chức đã trao 30 phần quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công, thương bệnh binh của địa phương phường Tam Chúc. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Ban tổ chức đã trao 30 phần quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công, thương bệnh binh của địa phương phường Tam Chúc./.

Giao lưu nghệ thuật mùa Vu Lan, lan tỏa những giá trị cao đẹp của đạo hiếu Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Vu Lan không chỉ là mùa báo hiếu gia đình mà còn là mùa tri ân những người đã nằm xuống cho Tổ quốc trường tồn.