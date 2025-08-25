Giao lưu nghệ thuật mùa Vu Lan, lan tỏa những giá trị cao đẹp của đạo hiếu

Khép lại chuỗi hoạt động xuyên suốt mùa Vu Lan, chương trình nghệ thuật giao lưu đặc biệt mang tên "Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc" đã diễn ra tối 25/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô-Hà Nội.

Đêm giao lưu nằm trong chương trình "Vu Lan-Đạo hiếu và Dân tộc" do Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thường niên.

Hoạt động khơi dậy, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," tri ân và báo ân các bậc tiền bối, các Anh hùng liệt sỹ; ngợi ca tinh thần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc trong hiện tại và muôn đời mai sau; góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn-nhân bản-nhân quả cao đẹp của đạo hiếu trong xã hội.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ trong ánh sáng từ bi của Phật pháp, chữ hiếu không chỉ là phụng dưỡng mẹ cha, còn là nghĩa tình son sắt với giang sơn, xã tắc. Vu Lan không chỉ là mùa báo hiếu gia đình, còn là mùa tri ân những người đã nằm xuống cho Tổ quốc trường tồn.

Biết bao người con đã gác lại tuổi xuân, bỏ lại mái nhà yêu dấu… để giữ cho đất nước trọn vẹn hình hài. Họ cũng là những người con có hiếu nhưng đã chọn tình yêu lớn hơn là tình yêu non sông gấm vóc, với từng tấc đất, từng nhịp thở của quê nhà.

Chương trình "Vu Lan-Đạo hiếu và Dân tộc" từ một hoạt động thường niên đã trở thành hành trình lan tỏa đạo lý nguồn cội. Ngày nay, Vu Lan không chỉ dừng lại ở nghi lễ, mà đã khắc sâu vào tâm thức, tình người, trở thành lẽ sống, thành nhịp thở, thành mạch nguồn cho muôn trái tim Việt, kết nối triệu tấm lòng, lan tỏa hương hiếu hạnh đến muôn phương, Hòa thượng Thích Gia Quang khẳng định.

Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh xã hội. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng trăm tu sỹ-liệt sỹ Phật giáo đã hóa thân trong Đạo giữa Đời trong bối cảnh đất nước bị xâm chiếm, khát vọng độc lập và tự do cho Tổ quốc là trên hết và cao hơn hết thảy.

Trong hoàn cảnh đó, thực hành Bồ tát đạo, nhập thế dấn thân, có không ít tu sỹ đã xác quyết chân lý của thời đại “đó là đất nước có hòa bình, độc lập thì tu sỹ mới có môi trường để tu tập và hành trì giáo lý."

Vì vậy, tạm gác cà sa - khoác chiến bào, hòa mình vào cuộc trường chinh của dân tộc trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc cũng là cách thức thực hành giáo lý tứ ân trong việc phụng sự quốc gia dân tộc trong hoàn cảnh cụ thể của lịch sử đất nước.

Đêm giao lưu có sự hiện diện, chia sẻ đầy xúc động của chư tôn đức tăng, ni về "Dấu ấn tu sỹ Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu quốc" qua các thời kỳ, cùng các tiết mục nghệ thuật sâu lắng, giàu cảm xúc, tôn vinh đạo lý hiếu hạnh và khát vọng hòa bình do nhiều nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ.

Chương trình Vu Lan-Đạo hiếu và Dân tộc năm 2025 nhấn mạnh 5 yếu tố cốt lõi của đạo hiếu trong đời sống hiện đại: Hiếu đạo - Cội nguồn tâm linh; Hiếu kính - Trọn vẹn nghĩa tình; Hiếu lễ - Nếp sống văn hóa; Hiếu trung - Lòng son với dân tộc; Hiếu tín - Giữ trọn niềm tin. Trong Phật giáo, chữ Hiếu không chỉ biểu hiện nghĩa vụ của con cái với cha mẹ, còn mở rộng ra hiếu với đạo pháp, hiếu với cộng đồng-quốc gia-dân tộc, hiếu với cuộc đời: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật."

Chương trình là nén tâm hương thành kính tri ân của thế hệ con cháu hôm nay và mai sau kính dâng lên hương linh những người đã khuất, các bậc tiền nhân đã có công xây dựng, bảo vệ đất nước.

Trước đó, nhiều hoạt động trong chương trình đã được tổ chức, như: Hành trình tri ân-Thắp nén tâm hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Quảng Trị, vùng đất từng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam-Bắc (tháng 7/2025); Hành trình ươm mầm tặng sách vở, đồ dùng học tập cho các em nhỏ vùng cao Tây Bắc (tháng 8/2025); tổ chức cuộc thi viết và vẽ tranh online “Thắp đạo hiếu-Sáng hồn dân tộc” - thức tỉnh tình yêu quê hương trong trái tim tuổi trẻ.

Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban tổ chức chương trình 'Vu Lan-Đạo hiếu & Dân tộc' trao giải Nhất thể loại viết cho tác giả Nguyễn Đình Minh với tác phẩm "Những nhà sư liệt sỹ trong ngôi chùa gần ngàn năm tuổi." (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Diễn ra từ ngày 3/6 đến 31/7, cuộc thi viết và vẽ tranh sáng tác các tác phẩm "Thắp đạo hiếu-Sáng hồn dân tộc" là sân chơi ý nghĩa dành cho mọi đối tượng từ 10 tuổi trở lên, được triển khai trên nền tảng trực tuyến.

Cuộc thi góp phần hiện đại hóa việc truyền cảm hứng đạo hiếu, phù hợp với mọi tầng lớp, đặc biệt là người trẻ.

Với hình thức thi viết và vẽ tranh, cuộc thi khuyến khích người dự thi thể hiện tình cảm hiếu thảo một cách sáng tạo và chân thật. Đây là nhịp cầu kết nối giữa truyền thống Vu Lan và hơi thở đương đại, lan tỏa đạo hiếu trong lòng mỗi người bằng nghệ thuật và cảm xúc cá nhân.

Tại đêm giao lưu "Đạo hiếu và Hồn thiêng Tổ quốc", Ban tổ chức đã vinh danh và trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc của cuộc thi./.

