5.000 người dự Pháp hội 'Vu Lan báo ân-80 năm độc lập' tại Ninh Bình

Ngày 24/8, tại tỉnh Ninh Bình, chùa Bái Đính phối hợp với các đơn vị tổ chức Pháp hội Vu lan với chủ đề “Vu Lan báo ân-80 năm độc lập” năm 2025 nhằm hòa quyện tinh thần từ bi của Phật giáo với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Pháp hội có sự tham gia của 5.000 tăng ni, Phật tử, học sinh, sinh viên, du khách thập phương.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ ý nghĩa về vu lan báo hiếu.

Pháp hội Vu Lan được khởi nguồn từ thời Đức Phật. Ngài đã chỉ dạy cho tôn giả Mục Kiền Liên - bậc đệ tử đại hiếu phương cách cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ - địa ngục A Tì. Báo hiếu là sự đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền, cha mẹ quá vãng và Cửu huyền thất tổ.

Trong kinh Thiện Sinh Đức Phật dạy, người con chí hiếu phải luôn nhớ làm 5 việc: phụng dưỡng cha mẹ, gánh vác công việc thay cha mẹ, giữ gìn nề nếp gia phong, giữ gìn tài sản thừa kế và tạo phúc, hồi hướng cho cha mẹ.

Pháp hội Vu Lan báo hiếu là dịp để mỗi người con đất Việt quay về với cội nguồn yêu thương, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tri ân thầy tổ, bạn bè, đồng bào và Tổ quốc. Đây là mùa của đạo hiếu - nền tảng đạo lý làm người là ánh sáng soi rọi để nhân loại biết sống yêu thương, gắn bó và đùm bọc lẫn nhau.

Thực hiện nghi thức Phật giáo trong Pháp hội Vu Lan. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Mùa lễ hội năm 2025 càng trở nên ý nghĩa hơn khi hòa chung niềm hân hoan của dân tộc, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2025) - những mốc son chói lọi khẳng định bản lĩnh, khí phách và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, mới đây, chùa Bái Đính cũng vinh dự được TripAdvisor - nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới - vinh danh với giải thưởng danh giá: Giải Travellers’ Choice - điểm đến nổi bật với “tích xanh” đặc biệt.

Tham gia Pháp hội, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử, du khách được tham dự vào chương trình, nghi thức bông hồng cài áo, đưa mỗi người trở về với nguồn cội yêu thương - nơi trái tim mỗi người con rung lên nhịp hiếu hạnh.

Dịp này, Ban Tổ chức đã dành những suất quà tặng đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng và những bậc cao niên không nơi nương tựa trên địa bàn phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình./.

