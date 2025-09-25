Gìn giữ và phát huy những ký ức lịch sử tốt đẹp của 2 dân tộc Việt-Nga

Tối 24/9, tại thành phố Ekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk, Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường đã chủ trì buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Buổi lễ có sự hiện diện của người đứng đầu cơ quan đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại thành phố Ekaterinburg Alexandr Kharlov, người đứng đầu Cơ quan (bộ) Quan hệ quốc tế và Kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk Vyacheslav Yarin cùng lãnh đạo các cơ quan, ngành của tỉnh Sverdlovsk và thành phố Ekaterinburg, cũng như sự tham dự của đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Ekaterinburg.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường nhấn mạnh 80 năm qua là hành trình nỗ lực không ngừng của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, để bảo vệ và xây dựng đất nước vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” phát triển bền vững, bao trùm và hội nhập quốc tế.

Công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đã đưa Việt Nam trở thành một trong 32 nền kinh tế có quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng đầu thế giới, một trong 20 thị trường ngoại thương lớn nhất toàn cầu.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường khẳng định 75 năm qua, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng gắn kết sâu sắc với dấu ấn rõ nét nhất chính là các cuộc tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên và hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng rộng mở, hiệu quả.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường bày tỏ tri ân của Việt Nam đến tình cảm chân thành, thủy chung và sự ủng hộ mạnh mẽ, hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đã và đang dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt 8 thập kỷ qua; chân thành cảm ơn chính quyền tỉnh Sverdlovsk và thành phố Ekaterinburg đã phối hợp hiệu quả với Tổng Lãnh sự quán trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Sverdlovsk và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh này sinh sống, làm ăn, học tập ổn định.

Về phía Nga, đại diện Bộ Ngoại giao nước này tại Sverdlovsk, ông Alexandr Kharlov nhấn mạnh Việt Nam đã trải qua lịch sử 80 năm đầy gian khổ và hào hùng. Trên chặng đường đó, Liên Xô trước đây và Nga sau này luôn kề vai sát cánh, gắn bó cùng Việt Nam, đất nước anh hùng, người dân cần cù chịu khó. Quan hệ song phương tiếp tục được thúc đẩy, tiếp xúc được triển khai ở tất cả các cấp đặc biệt là cấp cao.

Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Chủ tịch nước Lương Cường; bày tỏ trân quý tình cảm tri ân của người dân Việt Nam đối với sự hỗ trợ của Nga trong bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam.

Ông Kharlov tin tưởng mối quan hệ song phương giữa hai nước là bền chặt, tin cậy lẫn nhau và sẽ tiếp tục được vun đắp hơn nữa trong tương lai.

Người đứng đầu Cơ quan Quan hệ quốc tế và kinh tế đối ngoại tỉnh Sverdlovsk Vyacheslav Yarin đã trao cho Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường Thư mừng của Phó Thống đốc tỉnh Sverdlovsk V.V.Kozlov, trong đó khẳng định ngày 2/9/1945 đánh dấu mốc son quan trọng trong lịch sử Việt Nam, ngày mà Việt Nam chính thức khẳng định được chủ quyền, độc lập, tự do.

Tỉnh Sverdlovsk luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đẩy mạnh trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân, hy vọng hai bên có thể khai thác các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghiệp, xây dựng, công nghệ cao.

Chính quyền tỉnh Sverdlovsk khẳng định luôn trân trọng và gìn giữ các kỷ vật, minh chứng đáng quý của quan hệ hữu nghị truyền thống son sắt Việt Nam-Nga và nhân dịp này, ông Yarin đã đích thân trao tặng Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường Sách ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tỉnh Sverdlovsk tròn 70 năm trước vào năm 1955.

Thị trưởng Thành phố Ekaterinburg A.V. Orlov cũng có Thư mừng nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trong đó khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Nga không ngừng phát triển và thành phố Ekaterinburg kỳ vọng hai bên có thể sớm triển khai các dự án hợp tác cấp đa phương trong thời gian tới.

Lễ kỷ niệm trên diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, trang trọng, đậm đà bản sắc văn hóa.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Trước đó, ngày 17/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg cùng đại diện các hội đoàn đã đi thăm nhà máy Uralmash, nơi 70 năm trước đây đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm, còn nay là một trong những nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp nặng lớn nhất nước Nga và cũng là một nguồn cung cấp máy móc, thiết bị sang Việt Nam.

Bảo tàng lịch sử của Nhà máy Uralmash ngày nay vẫn lưu giữ trang trọng những bức ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sổ lưu bút.

Người đã viết: “Chúng tôi rất vui mừng được tới thăm nhà máy Uralmash và chứng kiến những thành tích to lớn của nhà máy trong việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Chúc các đồng chí không ngừng tiến bộ."

Có thể hình dung 70 năm trước, chính tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với sức sáng tạo, sự lao động cần cù và những thành tựu khoa học công nghệ của nhân dân Liên Xô, trong đó Nhà máy Uralmash là một minh chứng sống động.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường khẳng định Việt Nam luôn biết ơn sự hỗ trợ quý giá của Liên Xô và Nga trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và phát triển đất nước sau này, cảm ơn ban lãnh đạo nhà máy đã nỗ lực gìn giữ những ký ức lịch sử tốt đẹp của 2 dân tộc Việt-Nga.

Các thế hệ sau này của người dân hai nước cần tiếp tục kế thừa truyền thống và vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc, gìn giữ di sản này không bị phai mờ theo thời gian./.

