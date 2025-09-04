80 năm Quốc khánh: Kiều bào tại Nga tự hào và tin tưởng vào tương lai đất nước

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Tiến sỹ khoa học Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Moskva về sự phát triển và tương lai của đất nước, cũng như những kỳ vọng, tin tưởng của kiều bào ở nước ngoài về những chặng đường phát triển tiếp theo của dân tộc.

Tiến sỹ Trần Phú Thuận cho biết ông vừa được quay lại Trường Sa sau 10 năm. Chính tại nơi “đầu sóng ngọn gió” này, ông cảm nhận rõ nhất sự chỉ đạo rất quyết liệt và bền bỉ của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Từng người dân, từng chiến sỹ đều đoàn kết thành một khối đại đoàn kết dân tộc để bảo vệ vững chắc từng tấc đất quê hương.

Nhân dịp Quốc khánh, Tiến sỹ Trần Phú Thuận xúc động nhớ lại hình ảnh về những mảnh đất tiền đồn tổ quốc, điều đã mang lại cho ông những cảm xúc vô cùng tự hào. Ông tin tưởng không chỉ bản thân mình, mà toàn thể các kiều bào trên thế giới đều ủng hộ và đồng lòng với sự nghiệp bảo vệ quê hương.

Hơn 41 năm sinh sống ở nước ngoài và đã có nhiều lần về thăm quê hương, tham dự các hoạt động của kiều bào do Chính phủ tổ chức, ông Trần Phú Thuận cảm nhận rất rõ về những đổi thay của đất nước.

Ông cho biết đã có vinh dự đại diện cho kiều bào tại Liên bang Nga tham dự nhiều sự kiện do Nhà nước tổ chức như Xuân Quê hương, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các dịp về nguồn.

Ngoài ra, ông còn là đại biểu tham dự Đại hội kiều bào toàn thế giới lần thứ tư vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: TTXVN)

Cũng như ông, các kiều bào đều rất vui khi thấy Đảng và Nhà nước lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại diện kiều bào từ nhiều nước, cho thấy rõ kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần của Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị.

Trong năm vừa qua khi đất nước bước vào thời khắc lịch sử của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã có những thay đổi quyết liệt.

Trước hết là chủ trương tinh gọn bộ máy, đòi hỏi từng cán bộ phải có trình độ cao, phải tiếp cận với công nghệ hiện đại để đáp ứng các nhu cầu của kỷ nguyên mới. Chủ trương đó đã đem lại kết quả cụ thể, trở thành nền tảng vững chắc cho bước phát triển tiếp theo.

Theo Tiến sỹ Trần Phú Thuận, Việt Nam xây dựng và triển khai chính sách mới vẫn theo tinh thần của Bác Hồ thuở trước, đó là đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, học hỏi kinh nghiệm của bên ngoài nhưng vẫn chú trọng vận dụng các đặc điểm, khả năng của Việt Nam.

Trong chuyến thăm Nga tháng Năm vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ đại diện các nhân sỹ, trí thức và bạn bè của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp như vậy.

Tổng Bí thư đã thông báo về những hướng đi sắp tới của Việt Nam và được các đại biểu nhiệt liệt hoan nghênh, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tầm nhìn của các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Đại diện nhân sỹ, trí thức của Nga cũng đánh giá Việt Nam có khát vọng vươn lên và khát vọng đó được truyền từ cấp lãnh đạo cao nhất xuống đến từng tầng lớp nhân dân, trong đó có kiều bào ở nước ngoài.

Chiến sỹ Khối xe Tăng thiết giáp trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Phú Thuận chia sẻ thêm, tuy sống xa quê nhưng kiều bào tại Liên bang Nga luôn hướng về quê hương, đất nước, luôn cảm nhận được từng sự thay đổi và chuyển mình của dân tộc.

Trong lần chuyển mình này, các chính sách đều được hoạch định kỹ một cách khoa học và bám sát thực tiễn để có thể tạo động lực mới mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước. Việc tinh giản bộ máy cũng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Kiều bào tại Liên bang Nga luôn theo dõi và một lòng ủng hộ sự thay đổi quan trọng và cần thiết này, đặc biệt khi những chính sách thay đổi đó được thực hiện trên tinh thần đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết và lấy người dân làm trung tâm để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới./.

