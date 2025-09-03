80 năm Quốc khánh: Các nghị quyết trụ cột giúp Việt Nam cất cánh

Việc xác định pháp quyền, đổi mới sáng tạo trong phát triển khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân là các nghị quyết trụ cột của thời đại cất cánh, phản ánh tầm nhìn xa, toàn diện và hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Đây là nhận định của ông Giulio Chinappi - Giám đốc Khu vực châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni của Italy - khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Rome nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Giulio Chinappi cho rằng Việt Nam đang xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, với những thành công đáng kể trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế mới nổi có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Về mặt xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và phúc lợi công cộng, được Liên hợp quốc (LHQ) ghi nhận.

Đặc biệt, Việt Nam đang đi đầu trong việc xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, cũng như tăng cường giáo dục đại học và đào tạo nghề, đạt được các chỉ số tốt hơn hầu hết các nước khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Điều kiện sống ở tất cả các vùng miền đang được cải thiện, cân bằng giữa truyền thống, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng được công nhận trên toàn cầu và độ bao phủ bảo hiểm y tế đã được mở rộng đáng kể.

Đại hội XIII của Đảng (2021) đề ra chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045: phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành nước phát triển thu nhập cao vào giữa thế kỷ. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam cũng đã hiện thực hóa các cam kết khi đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) năm 2015 và thuộc nhóm dẫn đầu trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) năm 2030.

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã hoàn thành trước hạn 5 trong số 8 MDG, đặc biệt trong các lĩnh vực giảm nghèo, phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe và trao quyền cho phụ nữ...

Những thành công này không phải là kết quả của sự may mắn mà là một chiến lược thực hiện phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích trăm năm trồng người." Việt Nam đã cụ thể hóa chính sách "con người là trên hết" thông qua một loạt các cải cách lập pháp và chương trình nhằm bảo đảm các quyền cơ bản của mọi công dân và thúc đẩy tiến bộ xã hội thực sự.

Hiến pháp, được sửa đổi nhiều lần, đã công nhận rõ ràng quyền lao động, quyền giáo dục, quyền y tế và quyền tham gia chính trị, cũng như quyền bình đẳng của tất cả các dân tộc đang sinh sống trên đất nước này, bảo vệ các nhóm thiểu số về dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo.

Các chính sách hòa nhập xã hội đi kèm với việc củng cố hệ thống phúc lợi. Hệ thống an sinh xã hội hiện đã bao phủ hơn 90% người lao động chính thức, đồng thời hỗ trợ phụ nữ, người cao tuổi và người khuyết tật.

Giáo dục tiểu học miễn phí và trợ cấp cho các gia đình có thu nhập thấp đã giúp giảm tỷ lệ mù chữ và trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Đồng thời, việc đầu tư vào hệ thống y tế quốc gia đã nâng tuổi thọ trung bình từ từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023, củng cố mối liên hệ giữa phúc lợi tập thể và tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Giulio Chinappi, thực tế Việt Nam đã củng cố sự ổn định chính trị và xã hội, đặt nền móng cho một tương lai mà mỗi người dân được hưởng đầy đủ các quyền của mình, có thể đóng góp tích cực vào phúc lợi tập thể và thịnh vượng quốc gia.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là dự án trọng điểm Quốc gia của ngành giao thông vận tải, khánh thành ngày 05/12/2015, là cao tốc đầu tiên của Việt Nam được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN).

Ông nhấn mạnh việc xác định pháp quyền, đổi mới sáng tạo trong phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân là các “trụ cột” của thời đại cất cánh của Việt Nam phản ánh một tầm nhìn toàn diện, hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược mà Đảng đã đề ra.

Trước hết, việc tăng cường pháp quyền là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư, đảm bảo ổn định về pháp lý và bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Củng cố pháp lý không chỉ bảo vệ các nhà hoạt động kinh tế mà còn mang lại cho Việt Nam uy tín ngày càng cao trên thị trường toàn cầu, một điều kiện tiên quyết quan trọng cho sự tăng trưởng.

Đổi mới sáng tạo trong khoa học và công nghệ, đại diện cho động lực hướng tới một nền kinh tế tri thức. Nhờ các chương trình tài trợ có mục tiêu và ưu đãi thuế dành cho các công ty khởi nghiệp, lực lượng lao động trẻ và năng động của Việt Nam đã được hưởng lợi từ các nền tảng ươm tạo và làm việc chung, nơi họ có thể biến ý tưởng thành nguyên mẫu, tác động trực tiếp đến năng suất quốc gia.

Hội nhập quốc tế là một trong những thành công ngoại giao và thương mại lớn nhất trong những thập kỷ gần đây của Việt Nam. Từ việc gia nhập ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Việt Nam đã định vị mình ở trung tâm của các chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, vai trò tích cực của Việt Nam trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ và quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc cũng đã củng cố hình ảnh một quốc gia đáng tin cậy và hòa bình.

Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei (8/2023). (Ảnh: TTXVN phát)

Sự phát triển của kinh tế tư nhân - được nâng lên thành động lực chiến lược - đại diện cho một bước tiến mới trên con đường Đổi Mới. Từng được coi là "khu vực phụ trợ" nhưng khu vực tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo ra một hệ sinh thái đa dạng và bền vững.

Trong thế giới ngày nay, nơi các động lực địa chính trị đan xen với các cuộc cách mạng công nghệ, Việt Nam cần kiên quyết củng cố tinh thần “tự lực, tự cường, tự chủ” để tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Trước hết, tự lực không có nghĩa là cô lập bản thân mà là phát triển năng lực đổi mới nội sinh và xây dựng văn hóa “học đi đôi với hành”, đặt mọi cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và cộng đồng nông thôn vào trung tâm của một “phòng thí nghiệm quốc gia” vĩ đại.

Trong khi đó, tính tự chủ phải được thể hiện trong chính sách đối ngoại và chiến lược kinh tế như tăng cường hội nhập sâu rộng hơn nữa vào các mạng lưới đa phương, đồng thời duy trì các kênh trực tiếp với tất cả các đối tác và không lệ thuộc vào bất kỳ nước nào.

Tất cả những điều này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục đặt lợi ích quốc gia làm trung tâm và bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như người dân của mình.

Cuối cùng, Việt Nam không nên bỏ qua các giá trị đoàn kết và trách nhiệm công dân. Tinh thần đoàn kết toàn dân-đại đoàn kết toàn dân tộc - cần được đổi mới trong thế giới số, đưa người dân tham gia vào chính phủ mở, xây dựng mạng lưới cộng đồng để hỗ trợ các khu vực miền núi và ven biển, đồng thời tận dụng các cơ hội do cải cách hành chính gần đây mang lại.

Bằng cách này, tất cả mọi người dân và mọi cấp ngành ở Việt Nam sẽ có được sự phát triển toàn diện và bền vững./.

