80 năm Quốc khánh: Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), phóng viên TTXVN tại Cairo đã phỏng vấn Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly về ý nghĩa của sự kiện vô cùng trọng đại này của nhân dân Việt Nam.

Đánh giá về giá trị lịch sử to lớn của sự kiện Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly nhấn mạnh đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Lần đầu tiên, sau hàng nghìn năm bị phong kiến và thực dân đô hộ, dân tộc Việt Nam đã giành lại quyền làm chủ vận mệnh của mình, khẳng định tư thế hiên ngang trước thế giới. Thắng lợi ấy thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng độc lập cháy bỏng của nhân dân Việt Nam, đồng thời chứng minh sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nước Việt Nam từ đây đã hiện diện trên bản đồ thế giới với tư cách một quốc gia độc lập, có chủ quyền, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của lịch sử Việt Nam.

Tổng Bí thư Salah Adly đánh giá trên bình diện quốc tế, sự kiện này có giá trị to lớn. Trong bối cảnh năm 1945, khi hệ thống thực dân cũ vẫn còn bao trùm phần lớn châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, việc một dân tộc thuộc địa nhỏ bé giành được độc lập bằng chính sức mạnh của mình đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Cách mạng tháng Tám cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã góp phần làm rung chuyển trật tự thực dân-đế quốc, khẳng định xu thế tất yếu quyền độc lập, tự do là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mọi dân tộc trên thế giới.

Nói về ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập đánh giá đây là cội nguồn sức mạnh của nhân dân Việt Nam, là nhân tố quyết định để Cách mạng tháng Tám thành công. Nhân dân Việt Nam đã không trông chờ, không ỷ lại, mà tự đứng lên giành chính quyền, thể hiện khát vọng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do." Trong suốt các cuộc kháng chiến chống xâm lược sau này, tinh thần ấy tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh hơn nhiều lần, nhân dân Việt Nam vẫn kiên định ý chí quyết thắng. Sự độc lập, tự cường của nhân dân Việt Nam không chỉ trong ý chí chiến đấu mà còn ở sự sáng tạo về nghệ thuật quân sự, sự tự lực trong sản xuất, từ những vũ khí thô sơ đến khi làm chủ vũ khí hiện đại, bảo đảm hậu cần cho chiến trường.

Theo Tổng Bí thư Salah Adly, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tinh thần độc lập-tự cường của Việt Nam được cụ thể hóa trong đường lối phát triển kinh tế độc lập, tự chủ gắn liền với hội nhập quốc tế. Việt Nam đã chủ động đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám mở cửa hội nhập nhưng vẫn kiên định giữ vững độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc. Những thành tựu đạt được trong gần 40 năm Đổi mới đã minh chứng: từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam nay đã trở thành nền kinh tế có quy mô hàng đầu trong khu vực, là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư quốc tế, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Có thể nói, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường là tài sản tinh thần vô giá, luôn đồng hành và soi đường cho mọi giai đoạn phát triển của đất nước Việt Nam, từ kháng chiến đến kiến thiết, từ bảo vệ Tổ quốc đến hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly khẳng định trải qua 80 năm, Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam ngày nay không chỉ đóng vai trò quan trọng trong ASEAN, mà còn tham gia sâu rộng vào nhiều cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu.

Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hai nhiệm kỳ, là thành viên Hội đồng Nhân quyền, và đang tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đây là những minh chứng rõ nét cho thấy uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Việt Nam hiện được bạn bè quốc tế đánh giá là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm, một quốc gia yêu chuộng hòa bình nhưng cũng rất kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Việt Nam đã và đang góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững, ứng phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, dịch bệnh...

Tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân Việt Nam được thể hiện rõ nét trong mọi hoạt động đối ngoại. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, vừa mở rộng hợp tác, vừa giữ vững chủ quyền, lợi ích quốc gia-dân tộc. Hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng không đánh đổi độc lập, chủ quyền; tham gia các cơ chế đa phương nhưng luôn đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly nhấn mạnh đây chính là bản lĩnh, là nền tảng để Việt Nam ngày càng tự tin hội nhập và khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế./.

Truyền thông Đức ấn tượng với sức mạnh quốc phòng và thành tựu kinh tế Việt Nam Truyền thông Đức đánh giá cao về quy mô cũng như ý nghĩa của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với điểm nhấn là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.