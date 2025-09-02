Việt Nam sẽ hiện thực hóa giấc mơ sánh vai cùng các cường quốc năm châu

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về triển vọng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Kim Nga (Pan Jin’e) – thành viên Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam - cho rằng Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, thực hiện chấn hưng dân tộc với mục tiêu trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ này, và hiện thực hóa giấc mơ sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới.



Theo Giáo sư, Tiến sỹ Phan Kim Nga, Cách mạng tháng Tám thành công đã lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và chế độ chuyên chế phong kiến. Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đã mở ra chương mới trong sự nghiệp phát triển độc lập của dân tộc Việt Nam.

Đứng trước khởi đầu lịch sử mới, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sắp tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đang dẫn dắt dân tộc Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Đây là một giai đoạn lịch sử mới trong quá trình phát triển của Việt Nam. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV sẽ vạch ra định hướng phát triển trong tương lai của Việt Nam.



Đánh giá về triển vọng phát triển kinh tế, Giáo sư Phan Kim Nga cho rằng nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Trong nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đạt 7,52%, cao nhất kể từ cùng kỳ năm 2011. Điều này cho thấy Việt Nam sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh mới.



Một mặt, kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi Mới cách đây gần 40 năm, Việt Nam đã thiết lập mô hình kinh tế định hướng xuất khẩu, trở thành cơ sở sản xuất và xuất khẩu quan trọng toàn cầu.

Với việc liên tục hội nhập vào hệ thống kinh tế thế giới như việc tham gia cơ chế hợp tác BRICS và cơ chế hợp tác Nam Bán cầu, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp cận thị trường rộng hơn và thu hút thêm nhiều đầu tư trực tiếp từ các nước BRICS, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, qua đó, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

Mặt khác, việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế, bao gồm cải cách kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính... sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế, tối ưu hóa môi trường kinh doanh và kích thích sức sống của thị trường.



Bên cạnh đó, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số nghị quyết tập trung vào “bốn trụ cột” để tạo đột phá. Các biện pháp này nhằm khơi thông những điểm nghẽn hiện nay vốn đang kìm hãm sự phát triển của Việt Nam và được kỳ vọng sẽ giải quyết một số thách thức mà nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt như cơ cấu kinh tế đơn lẻ, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện và nhu cầu nâng cao chất lượng lực lượng lao động, từ đó thúc đẩy nâng cấp công nghiệp, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân tài để đạt được phát triển kinh tế bền vững.



Về triển vọng phát triển chính trị, theo chuyên gia về vấn đề Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định rõ sẽ tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đang lãnh đạo và thúc đẩy cải cách thể chế nhà nước trên quy mô lớn chưa từng có của Việt Nam, sáp nhập cắt giảm từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34; tinh gọn bộ máy chính quyền nhằm khơi thông giao tiếp trong hệ thống hành chính địa phương, nâng cao hiệu quả hành chính và cho phép chính quyền giải quyết các vấn đề cho người dân và doanh nghiệp một cách kịp thời hơn và đảm bảo hoạt động hiệu quả của các cơ chế dân chủ.

Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, góp phần tạo ra môi trường chính trị liêm chính, nâng cao uy tín của chính quyền và củng cố môi trường chính trị ổn định cho phát triển của đất nước.



Việt Nam cũng được cho là sẽ đạt được những bước phát triển hơn nữa trong lĩnh vực xã hội. Với tăng trưởng kinh tế và năng lực quản lý nhà nước được cải thiện, Việt Nam sẽ cải thiện tốt hơn đời sống của người dân, giảm tỷ lệ nghèo đói và nâng cao an sinh xã hội.

Đồng thời, Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội như hội nhập vào cơ chế hợp tác BRICS để tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước khác trong các lĩnh vực xã hội như giáo dục và văn hóa, nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy văn hóa.

Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng cũng mang lại những vấn đề như ô nhiễm môi trường cho Việt Nam. Trong tương lai, bên cạnh việc phát triển kinh tế, cần tập trung vào phát triển bền vững, tăng cường bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng và sự phối hợp của phát triển xã hội.



Về ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Phan Kim Nga nhận định Việt Nam kiên trì đường lối ngoại giao độc lập, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia nhiều tổ chức quốc tế đa phương và song phương, vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.



Trong tương lai, Việt Nam kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa các nước BRICS và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), phát triển thành một trong những chủ thể chủ chốt trong hợp tác giữa các nước Nam bán cầu.

Bằng việc tham gia hợp tác với các nước BRICS trong các lĩnh vực đổi mới như tiền kỹ thuật số và thanh toán xuyên biên giới, Việt Nam có thể nâng cao trình độ hiện đại hóa hệ thống tài chính và đóng vai trò quan trọng hơn trong lĩnh vực tài chính quốc tế.



Về các vấn đề toàn cầu như an ninh lương thực và an ninh năng lượng, Việt Nam cũng có thể sử dụng nền tảng BRICS để nâng cao tiếng nói của mình trong các vấn đề quốc tế, thể hiện trách nhiệm và cam kết của một quốc gia đang phát triển lớn, đồng thời đóng góp trí tuệ và sức mạnh của Việt Nam vào hòa bình và phát triển thế giới./.

80 năm Quốc khánh: Trí thức kiều bào tin tưởng vào kỷ nguyên mới của Việt Nam Học giả tại Australia cho rằng trong suốt 80 năm qua "Việt Nam đã đạt được những thành tựu mà không phải quốc gia nào cũng có thể làm được."