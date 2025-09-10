Nga: Tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Vladivostok

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 9/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8-2025) và Quốc khánh mùng 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).



Tham dự buổi lễ có lãnh đạo chính quyền, Hội đồng lập pháp vùng Primorye và thành phố Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại thành phố Vladivostok, đại diện Tổng lãnh sự quán các nước tại Vladivostok, các đại biểu Hội hữu nghị vùng Primorye với Việt Nam, các cựu quân nhân Nga đã từng tham gia phục vụ tại Việt Nam, đông đảo bạn bè Nga của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại vùng Viễn Đông.



Lễ dâng hoa tại tượng đài Bác tại Vladivostok. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh trải qua chặng đường lịch sử 75 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Nga được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng củng cố và phát triển dựa trên sự tin cậy chính trị sâu sắc, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Việt Nam luôn coi quan hệ với Nga có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, trong đó có hợp tác chặt chẽ với vùng Viễn Đông, đặc biệt tỉnh Primorye và thành phố lịch sử Vladivostok, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần đặt chân tới trên hành trình đi tìm con đường cách mạng và là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và khoa học kỹ thuật của toàn vùng Viễn Đông rộng lớn.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên khẳng định, dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt-Nga là thời cơ thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, thực chất và hiệu quả giữa các địa phương của Việt Nam với khu vực Viễn Đông; đồng thời, nhấn mạnh vai trò và sự đóng góp tích cực của Cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông đối với sự phát triển của khu vực.



Phát biểu chúc mừng, Đại sứ lưu động Andrei Petrovich Brovarets, Trưởng đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại vùng Primorye nhấn mạnh bất chấp những khó khăn, thử thách của những năm tháng chiến tranh, dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam đã nỗ lực không ngừng vươn lên và đạt được trình độ cao như ngày nay trong lĩnh vực kinh tế; nhấn mạnh hợp tác giáo dục là cầu nối xây dựng mối quan hệ tình bạn khác biệt giữa nhân dân hai nước Việt- Nga



Ông Stetsko Nikolay Igorevich, Phó Chủ tịch chính quyền vùng Primorye nhấn mạnh tình hữu nghị qua nhiều thập kỷ là một phần lịch sử quan trọng góp phần gắn kết hai nước Việt Nam-Nga và chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

Ông vui mừng cho biết vùng Primorye đang dẫn đầu Nga trong hợp tác với Việt Nam; đánh giá cao việc mở các chuyến bay thẳng kết nối các thành phố ở Viễn Đông của Nga với thành phố Nha Trang của Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao thương, hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước.



Tại buổi lễ, đã có rất nhiều phát biểu chúc mừng tốt đẹp và hữu nghị. Điều này là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác Việt-Nga thuỷ chung, gắn bó qua nhiều thập kỷ dựa trên sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau.



Trong không khí thân tình hữu nghị, các đại biểu cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập tại Primorye và bạn bè Nga yêu mến đất nước, con người biểu diễn

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9 tại Vladivostok đã diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng, trang trọng, để lại dấu ấn sâu đậm cho các đại biểu tham dự.



Trước buổi lễ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại vùng Viễn Đông, Liên bang Nga trang trọng tổ chức lễ dâng hoa bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vladivostok, để tưởng nhớ công lao của Bác, Người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

