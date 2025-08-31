Đại sứ quán Lào tại Nga chúc mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Ngày 29/8, đoàn Đại sứ quán Lào tại Nga do Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại cuộc gặp, thay mặt Đại sứ quán Lào tại Nga, Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy khẳng định Lào luôn coi trọng quan hệ đặc biệt với Việt Nam, đất nước và nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh với đất nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian tới, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga để góp phần thúc đẩy, thắt chặt quan hệ đặc biệt Lào-Việt.

Về phần mình, Tham tán Công sứ Đoàn Khắc Hoàng, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp, tình cảm chân thành và ấm áp mà Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy cũng như Đại sứ quán Lào tại Nga đã dành cho Việt Nam nói chung, cũng như các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nói riêng nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ Lào tại Nga Shiphandone Oybuabuddy (bên trái) và Tham tán Công sứ Đoàn Khắc Hoàng - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Đoàn Khắc Hoàng đã ôn lại thời khắc lịch sử hào hùng của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước và nhân dân Lào luôn đồng hành với đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước nói chung và hai Đại sứ quán nói riêng sẽ ngày càng thắt chặt, củng cố và gắn bó hơn nữa.

Trong không khí ấm áp và thân tình, hai bên cùng thưởng thức các món ăn truyền thống của hai nước, hát cho nhau nghe những bài hát ca ngợi tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc và cùng nâng ly chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, chúc cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, mãi mãi gắn bó, xanh tươi và bền vững./.