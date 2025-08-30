80 năm Quốc khánh: Lễ kỷ niệm tại Lào tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 30/8 tại thủ đô Viêng Chăn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đã trọng thể tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự buổi lễ có ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào; các lãnh đạo và cựu lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và chính quyền, người dân thủ đô Viêng Chăn.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và đông đảo bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Viêng Chăn.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng nhau xem bộ phim tài liệu lịch sử về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tái hiện chặng đường đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang mà hai dân tộc đã cùng kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Những hình ảnh tư liệu quý giá đã khắc họa sinh động tình đoàn kết gắn bó, thủy chung son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, được xây đắp bằng máu xương, mồ hôi và công sức của biết bao thế hệ.

Ngay sau nghi lễ chào cờ của hai nước Việt Nam và Lào, ông Bounthong Chitmany - Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - đã có bài phát biểu.

Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN )

Ông nhấn mạnh sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã đặt nền móng cho sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay.

Từ ngọn cờ cách mạng ấy, nhân dân Việt Nam đã làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thắng lợi lịch sử này không chỉ mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Lào vùng lên tuyên bố giành độc lập vào ngày 12/10/1945.

Ông Bounthong Chitmany khẳng định trong những chặng đường lịch sử đầy hy sinh gian khổ ấy, tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam đã trở thành biểu tượng hiếm có trong quan hệ quốc tế. Những hình ảnh “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” hay những vần thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt-Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” mãi mãi là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt.

Bước vào giai đoạn xây dựng phát triển đất nước, nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh bằng công cuộc Đổi mới từ năm 1986. Gần 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Theo ông Bounthong Chitmany, những thành tựu ấy không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ cổ vũ nhân dân Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước.

Ông nhấn mạnh mọi thắng lợi và thành quả của nhân dân Lào đều gắn liền với sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.

Từ việc kề vai sát cánh trong chiến tranh giải phóng, đến sự hỗ trợ to lớn trong công cuộc phát triển hiện nay, như việc Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho Lào sử dụng cảng biển của Việt Nam, mở ra cơ hội cho Lào có đường ra biển, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế với bên ngoài, mang lại lợi ích kinh tế cho cả Lào và Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ thực hiện nghi thức chào cờ hai nước. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng đã ủng hộ việc công nhận Vườn quốc gia Hin Namno của Lào là Di sản thế giới xuyên biên giới cùng với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng của Việt Nam và mới đây Lào đã công nhận Di tích lịch sử Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là Di sản lịch sử quốc gia của Lào.

Tất cả những điều này thể hiện sự phong phú, đa dạng của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam và là những minh chứng sinh động tiếp theo cho tình cảm gắn bó son sắt, thủy chung giữa hai nước.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam không những không phai nhạt mà còn tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Từ hợp tác chính trị, quốc phòng- an ninh, đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… , tất cả đều được triển khai ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, Việt Nam luôn là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Lào, với tổng vốn lên tới 5,8 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương hướng tới mốc 5 tỷ USD trong năm 2025.

Kết thúc bài phát biểu, ông Bounthong Chitmany khẳng định quyết tâm của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình, tiếp tục cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt mãi mãi xanh tươi, để truyền lại cho các thế hệ con cháu kế thừa và tiếp tục phát huy, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ lãnh đạo, các nhà cách mạng và nhân dân hai nước đã để lại.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm bày tỏ xúc động và tự hào cùng cán bộ, cộng đồng người Việt Nam tại Lào tham dự sự kiện trọng thể do Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tổ chức.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Sau 80 năm, đặc biệt là gần 40 năm Đổi Mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định trong mọi thắng lợi của Việt Nam đều có sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, sẽ mãi được gìn giữ, phát huy.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đồng thời bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng./.

