80 năm Quốc khánh: Những dặm dài gian khó và khát vọng bay xa của Việt Nam

Trong những ngày Thu tháng Tám rợp đỏ cờ hoa, khi Việt Nam chuẩn bị bước sang cột mốc 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9-2025), tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho “đất nước hình chữ S” không chỉ lan tỏa trong lòng mỗi người dân Việt Nam, mà còn được sẻ chia sâu sắc bởi bạn bè năm châu.

Tại Mexico, Hạ nghị sĩ Ana Karina Rojo Pimente - Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mexico-Việt Nam - đã dành cho phóng viên TTXVN những đánh giá đầy trân trọng và xúc động về Việt Nam, một dân tộc mà bà gọi là “người bạn, người anh em” của Mexico.

Mở đầu buổi trò chuyện, Hạ nghị sỹ Ana Karina khẳng định Việt Nam đã để lại trong bà nhiều ấn tượng khó quên qua hai lần đặt chân đến thăm.

Ở bất cứ đâu, từ những phố thị nhộn nhịp đến vùng quê yên bình, bà đều nhận thấy một phẩm chất xuyên suốt: Đó là sự nhân hậu, chăm chỉ và cần cù của con người Việt Nam.

Theo Hạ nghị sỹ Karina, chính phẩm chất đó đã tạo thành sức mạnh âm thầm nhưng bền bỉ, tạo nền tảng cho những thành tựu kinh tế mà ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất -như đại dịch COVID-19 -Việt Nam vẫn giữ được sự phát triển ổn định.

Bà nhấn mạnh, trong khi nhiều nền kinh tế lớn lao đao trước biến động, Việt Nam vẫn kiên định tiến bước, duy trì đà tăng trưởng và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế.

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Đông Anh. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Cùng với đó, kinh nghiệm của Việt Nam trong việc vừa đổi mới, ứng dụng công nghệ, vừa bảo đảm ổn định kinh tế ngay cả khi thế giới bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột ở châu Âu và Trung Đông... là điều khiến Mexico và nhiều quốc gia khác cần học hỏi.

Không chỉ thế, những thách thức về thuế quan hiện nay xuất phát từ thay đổi chính sách của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không "làm khó" được Việt Nam. Việt Nam vẫn bình tĩnh ứng phó, giữ vững tốc độ phát triển đồng thời triển khai các chính sách an sinh hỗ trợ người dân một cách hiệu quả.

Hạ nghị sỹ Ana Karina chia sẻ thêm trong một lần tới thăm Việt Nam, bà đã hỏi các nhà lãnh đạo địa phương về “bí quyết” giúp Việt Nam duy trì ổn định kinh tế trong đại dịch và sau đó phục hồi mạnh mẽ. Câu trả lời mà bà nhận được hết sức giản dị nhưng đầy sức nặng: Nhờ sức lao động cần cù của người dân, nhờ đổi mới khoa học, nhờ đầu tư vào giáo dục, sáng tạo và đào tạo nhân lực. Những yếu tố này đã giúp Việt Nam không chỉ vượt qua sóng gió, mà còn bước vào quỹ đạo phát triển vững chắc.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Hạ nghị sỹ Ana Karina đã dành nhiều thời gian nhắc lại lịch sử hào hùng của Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt nhưng vẫn vươn lên đầy mạnh mẽ với tinh thần lạc quan và không hận thù.

Những phẩm chất này bắt nguồn từ tư tưởng và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tư tưởng về hòa giải, bao dung và hướng tới tương lai - vốn đã thấm sâu vào trái tim, khối óc của nhiều thế hệ người Việt Nam và được vận dụng hiệu quả trong xây dựng đất nước, giáo dục thanh thiếu niên, cũng như trong quản lý xã hội.

Đặc biệt, điều khiến Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico-Việt Nam cảm phục là Việt Nam vẫn duy trì và phát triển quan hệ trên nhiều mặt với những quốc gia từng có xung đột trong quá khứ, qua đó góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công các chiến lược ổn định kinh tế, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. “Ở Mexico, chúng tôi gọi đó là cuộc sống đủ đầy để hạnh phúc,” Hạ nghị sỹ Ana Karina nói. Bà cũng coi đây là bài học quý giá về tinh thần hướng thiện, giàu tính nhân văn của nhân dân Việt Nam.

Về lĩnh vực công nghệ, Hạ nghị sỹ Ana Karina cho rằng nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mexico, đang thực hiện cách tiếp cận thận trọng với những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), bởi công nghệ, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, có thể gây ra những hệ lụy khó lường.

Việt Nam cũng đang thực hiện những bước đi khoa học phù hợp và minh bạch để tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ phục vụ cho phát triển.

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. (Ảnh: TTXVN)

Kể lại chuyến thăm Việt Nam năm 2022, Hạ nghị sỹ Ana Karina cho biết khi Đoàn đại biểu Mexico đến một tỉnh có nhà máy sản xuất ô tô điện hiện đại và ứng dụng robot trong lắp ráp, một thành viên đoàn đặt câu hỏi liệu việc sử dụng robot có ảnh hưởng đến việc làm của người lao động hay không.

Khi đó, các chuyên gia Việt Nam khẳng định ngay rằng con người vẫn giữ vai trò quan trọng trong lập trình, vận hành và giám sát dây chuyền tự động.

Theo bà Ana Karina, đây là cách tiếp cận thông minh, bảo đảm sự hài hòa giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ việc làm, một kinh nghiệm mà Mexico hoàn toàn có thể áp dụng, nhất là khi ngành xe điện của nước này đang trên đà phát triển.

Nhìn rộng ra hành trình 80 năm qua của Việt Nam, Hạ nghị sỹ Ana Karina cho rằng đây là "bản hùng ca về khát vọng và bản lĩnh."

Từ Cách mạng tháng Tám 1945 giành độc lập, sự kiện Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, đến công cuộc tái thiết và Đổi Mới từ năm 1986, Việt Nam đã chứng minh rằng một dân tộc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ, nếu biết đoàn kết và kiên trì.

Theo nữ Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện, với tầm nhìn dài hạn và ý chí không ngừng đổi mới, Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, trở thành thành viên tích cực của nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời là tiếng nói có trọng lượng trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ nghị sỹ Ana Karina bày tỏ mong muốn sớm quay trở lại Việt Nam để tiếp tục trao đổi kinh nghiệm phát triển và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Bà tin tưởng rằng với nền tảng đã vun đắp suốt 8 thập kỷ,

Việt Nam sẽ tiếp tục tiến xa, trở thành hình mẫu về phát triển bền vững và hội nhập thành công, không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới./.