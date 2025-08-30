80 năm Quốc khánh: Lễ tổng duyệt thắp sáng niềm tin, nhân lên lòng yêu nước

Đúng 6 giờ 30 phút, chương trình Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành A80 chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội.

Tiếng trống, tiếng quân nhạc rộn rã, hàng vạn bước chân đều tăm tắp trong đoàn quân diễu binh, diễu hành như tái hiện khí phách bất khuất của những đoàn quân năm xưa ra trận giữ nước; đồng thời viết tiếp về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

8 giờ, trên đường Hùng Vương - nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, không khí mỗi lúc càng náo nhiệt. Từng sắc phục truyền thống, khẩu hiệu yêu nước, nụ cười rạng rỡ đã và đang vẽ nên một bức tranh sống động về một Việt Nam đoàn kết, kiên cường, tràn đầy khát vọng.

Từ người già cho đến trẻ nhỏ dù không quen biết đều trao nhau cái nắm tay siết chặt hòa chung tiếng nhạc hào hùng, viết nên bản anh hùng ca bất tận về tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường của dân tộc Việt Nam.

Mặc bộ quân phục mang quân hàm Đại tá, mắt dõi theo các khối diễu binh, Cựu chiến binh Hoàng Xuân Quế (70 tuổi, tỉnh Hưng Yên) hồ hởi bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi tận mắt chứng kiến các màn diễu binh, diễu hành trong buổi tổng duyệt.

Cựu chiến binh Hoàng Xuân Quế tự hào chia sẻ, qua những khối diễu binh, diễu hành và khí tài trình diễn, toàn dân và thế giới sẽ nhìn vào ghi nhận sự trưởng thành của quân đội ta, khoa học, kinh tế của đất nước ta đang từng bước phát triển.

Người dân háo hức chờ đón các đoàn diễu binh, diễu hành. (Ảnh:Vietnam+)

Cựu chiến binh Hoàng Xuân Quế cũng bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước mà thế hệ cha ông đã dày công vun đắp, đặc biệt khắc ghi công ơn của các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình ngày hôm nay; tiếp tục cống hiến, làm việc với tinh thần "vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ".

Cùng với đó, thế hệ trẻ cần tiếp tục rèn luyện phấn đấu, bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng cần vượt qua, quyết tâm chiến thắng.

8 giờ 30 phút tại phố Nguyễn Thái Học, các khối diễu binh bước qua trong tiếng hò reo của nhân dân. Trên tay cầm cờ Tổ quốc cùng người dân hát vang lời ca "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...", anh Trần Văn Bình (41 tuổi, thành phố Hải Phòng) chia sẻ, sự kiện diễu binh, diễu hành là dịp để mỗi người Việt Nam cùng nhau thắp sáng niềm tin, nhân lên lòng yêu nước nồng nàn.

Mỗi bước chân hùng dũng trong đoàn diễu binh, diễu hành không chỉ là hình ảnh của sự tự hào mà còn là biểu tượng của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ.

Những khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến vào vị trí, hàng ngũ chỉnh tề, thể hiện tinh thần kỷ luật, sức mạnh và ý chí kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân cùng lực lượng quần chúng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bầu không khí "lễ hội" hân hoan cũng đang tràn ngập khắp phố Trần Phú. Thu hút sự chú ý trong đám đông là chị Hồ Thị Hoàng Hằng (42 tuổi, thành phố Hà Nội) cầm ảnh Bác Hồ với dòng chữ "Nothing is more precious than INDEPENDENCE and FREEDOM" (không có gì quý hơn độc lập và tự do) - Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969).

Chị Hằng bày tỏ, ngay lúc này, mọi góc phố của Thủ đô đều náo nhiệt, tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc dâng cao. Có được hòa bình, độc lập, tự do như ngày hôm nay, mọi người càng nhớ và biết ơn Bác Hồ, biết ơn Đảng.

Em Lương Gia Hân (28 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh; ra Hà Nội từ ngày 27/8) không giấu nổi cảm xúc chia sẻ, niềm vui, tinh thần yêu nước lan tỏa khắp phố phường khi đoàn quân diễu binh, diễu hành đi qua. Cùng với khí tài hiện đại được trình diễn, mỗi nhịp chân của các chú bộ đội, Công an trong đoàn diễu binh, diễu hành như khẳng định sức mạnh, ý chí quật cường, hào hùng của dân tộc. Yêu lắm Việt Nam ơi, tự hào lắm Việt Nam ơi.

Ở góc độ tình nguyện viên phục vụ trong ngày tổng duyệt, mỗi người một nhiệm vụ đảm bảo cho buổi lễ được trang nghiêm, hân hoan nhất. Tình nguyện viên Đỗ Hoài Ngọc (sinh viên Trường Học viện Tài chính) đứng ngay phía barie trên đường Hùng Vương đang tận tình trao những chai nước, hộp sữa cho các bác cựu chiến binh và người già; đồng thời không quên nhắc nhở những người xung quanh đảm bảo vệ sinh, có hành động lời nói nghiêm túc, phù hợp với buổi lễ.

Khối các xe nghi trượng, trống hội cũng đã bắt đầu vào địa điểm tập kết tại đường Hùng Vương - quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Vietnam+)

Em Đỗ Hoài Ngọc cho biết, không phải ai cũng được chọn làm tình nguyện viên trong dịp này. Do đó dù có nắng, mưa, em vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và tự hào khi được tham gia phục vụ sự kiện A80.

Sáng sớm nay, em đã giúp đỡ, hướng dẫn các bác cựu chiến binh, thương binh vào chỗ ngồi ưu tiên để có vị xem các khối diễu binh, diễu hành thuận lợi nhất. Việc này khiến em thấy vui vì đó như là một sự tri ân nho nhỏ đối với sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông.

Chương trình Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức với quy mô tương đương lễ chính thức.

Khối xe tăng, bánh xích đang di chuyển chậm rãi trên đường Hùng Vương trong sự hô vang của người dân. Vòng quay của bánh xích xe tăng như thước phim lịch sử, chậm rãi tái hiện lại quá khứ hào hùng của dân tộc.

Tiếng gầm tít của động cơ hòa nhịp với lời ca bài hát “Tiến quân ca” như đang cổ vũ đất nước bước vào kỷ nguyên mới hùng cường và thịnh vượng./.