Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Sáng 30/8, dù thời tiết có lúc có mưa nhưng vẫn khá thuận lợi, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính thức trong đại lễ

Khác với 2 buổi tổng hợp luyện và 1 buổi sơ duyệt trước đó diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào buổi tối, buổi tổng duyệt được tiến hành lúc 6 giờ 30 phút sáng, chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính thức trong đại lễ sẽ diễn ra vào ngày Quốc khánh 2/9.

Dự và chỉ đạo tổng duyệt có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo); Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên khán đài tại buổi Tổng duyệt A80. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Buổi tổng duyệt bắt đầu bằng lễ rước đuốc truyền thống, thắp sáng đài lửa - biểu tượng khát vọng của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.

Tiếp đó, Lễ chào cờ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Cùng lúc đó, đại bác khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình. Khi Tiến quân ca vang lên, người dân ở khắp ngả đường, phố phường Thủ đô đứng nghiêm trang làm lễ chào cờ.

Theo chương trình, buổi tổng duyệt gồm hai phần: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành; có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sỹ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Sau buổi tổng duyệt sáng nay, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chính thức tham gia Lễ diễu binh, diễu hành lúc 6 giờ 30 phút sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình

Hòa mình vào ngày hội của non sông

Tối 29/8, Hà Nội mưa nặng hạt, tuy nhiên tại các khu vực chờ xem tổng duyệt, nhiều địa điểm đã không còn chỗ trống. Tại nhiều tuyến phố của Thủ đô, nơi các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, hàng vạn người mặc áo đỏ sao vàng đến từ mọi miền đất nước gần như thức trắng đêm để chào đón, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80.

Thời tiết sáng 30/8 có lúc có mưa; tuy nhiên, tại khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, người dân đổ về ngày một đông, phấn khởi, tự hào được hòa mình vào ngày hội của non sông.

Để bảo đảm an toàn và cơ động lực lượng thông suốt, các đơn vị thuộc Quân đội, Công an đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổng duyệt. Thành phố đã hoàn thành lắp đặt hệ thống loa truyền thanh phục vụ diễu binh, diễu hành.

Hàng vạn nhân dân tập trung xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình để theo dõi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Công tác phân luồng giao thông và tổ chức, quản lý sự kiện đông người được lên kế hoạch chi tiết nhằm tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn cho lực lượng và nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm trên toàn địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực diễn ra các hoạt động chính.

Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai kịp thời, đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm, như: trông giữ xe trái phép, xếp sẵn ghế và trải bạt để giữ chỗ ngồi nhằm trục lợi, hay sử dụng thẻ đại biểu giả…

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã phối hợp các sở, ngành và chính quyền cơ sở rà soát, bố trí hàng trăm điểm đỗ xe tạm thời, phục vụ miễn phí người dân đến dự tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức. Đây là chủ trương quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của thành phố, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào, du khách an tâm tham dự sự kiện.

Trước đó, ngay từ khi sơ duyệt, hàng loạt nhà bạt và các điểm trông xe miễn phí được bố trí phục vụ người dân và du khách tham dự sơ duyệt. Đặc biệt, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội), chính quyền và lực lượng Công an phường Ba Đình đã triển khai, tạo dựng một khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội bố trí 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân và lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Thông tấn xã Việt Nam đã mở khu vực check-in đặc biệt ngay trước trụ sở cơ quan Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội) để người dân cả nước lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

Khu vực check-in của TTXVN là mô hình 3D tái hiện khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 - Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phía sau mô hình là hình ảnh bản Tuyên ngôn Độc lập bằng ba thứ tiếng, được Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) phát đi toàn thế giới vào ngày 15/9, đánh dấu sự ra đời của Hãng thông tấn Quốc gia. Khu vực check-in của TTXVN sẽ mở cửa trong suốt dịp nghỉ lễ sắp tới.

Trước đó, sáng 29/8, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, trên tinh thần tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất, tối đa người dân tham dự, hưởng ứng Lễ kỷ niệm; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình tham gia tổng duyệt, diễu binh, diễu hành chính thức và hành quân về đơn vị./.

Tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sự kiện A80 Chương trình Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.