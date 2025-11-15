Bộ Công an hỗ trợ Huế 5 tỷ đồng và nhiều nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 15/11, tại thành phố Huế, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếp nhận 5 tỷ đồng từ Bộ Công an nhằm hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025. Nguồn hỗ trợ được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.

Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế đã trực tiếp trao tặng nguồn hỗ trợ và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại mà người dân thành phố Huế phải gánh chịu trong đợt thiên tai vừa qua.

Đồng thời, mong muốn thông qua sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiên Định bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến Bộ Công an đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ thành phố Huế trong thời điểm khó khăn.

Bên cạnh đó, khẳng định thành phố luôn trân trọng những nghĩa tình, trách nhiệm cộng đồng và cam kết sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nguồn hỗ trợ.

Nguồn hỗ trợ quý báu không chỉ giúp người dân sớm vượt qua thiệt hại sau mưa lũ mà còn tiếp thêm động lực để chính quyền và các lực lượng cơ sở nỗ lực hơn nữa trong công tác khắc phục, ổn định đời sống và sản xuất.

Trong giai đoạn khó khăn ảnh hưởng “lũ chồng lũ”, lực lượng Công an nhân dân đã nhanh chóng cấp phát trực tiếp 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân thành phố Huế.

Hơn 15 đoàn công tác từ các đơn vị trực thuộc và Công an các tỉnh, thành phố đã đến thăm, trao tặng nhu yếu phẩm, trang thiết bị, phương tiện và tiền mặt với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng cho địa phương./.

Hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai Chính phủ hỗ trợ 700 tỷ đồng cho thành phố Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk hỗ trợ chỗ ở cho nhân dân, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu.