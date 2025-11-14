Hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 2485/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai..

Theo đó, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để có thêm nguồn tập trung hỗ trợ chỗ ở cho nhân dân (xây dựng lại nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà tốc mái...), bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu (giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi...), gồm:

Thành phố Huế 100 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 300 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 200 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17721/BTC-NSNN ngày 14/11/2025.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

Chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (14/11/2025).

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

