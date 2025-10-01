Thường trực Ban Bí thư trao kinh phí hỗ trợ Quảng Trị khắc phục hậu quả bão

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, chiều 1/10, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên, trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Cùng tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn.

Báo cáo tóm tắt của tỉnh Quảng Trị đã nêu công tác chỉ đạo ứng phó từ sớm cũng như nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 10 vừa qua.

Về sự cố đặc biệt trên biển, tại Cửa Việt có 2 tàu của Thành phố Hồ Chí Minh với 11 thuyền viên gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt.

Đến trưa 28/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu được 9 ngư dân vào bờ an toàn, còn 2 ngư dân mất tích. Một tàu bị chìm, một tàu hư hỏng nặng.

Tại Cảng Gianh, có 2 tàu với 13 thuyền viên bị đứt neo trôi tự do, 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 3 người tử vong, 6 người mất tích. Đây là thiệt hại nặng nề nhất và đang được tỉnh tập trung cao độ lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Cơn bão đã làm 6 nhà ở bị sập, 3.396 nhà bị tốc mái, 18 nhà bị ngập; 160ha lúa, 284ha hoa màu, trên 450 ha cao su, 1.450ha rừng trồng bị thiệt hại; trên 200ha thủy sản và lượng lớn cá giống bị trôi mất.

Trên 30 tuyến giao thông, cầu cống hư hỏng, nhiều vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài trên 3.000m; hơn 100 cột điện gãy đổ, hàng chục trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bị hư hỏng. Ước tổng thiệt hại khoảng 550 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Cẩm Tú gửi tới cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão lũ gây ra; đồng thời biểu dương những nỗ lực và sự vào cuộc rất khẩn trương, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là các lực lượng thường trực quân đội, công an, nhân dân trong tỉnh trong phòng, chống giảm thiểu thiệt hại của cơn bão.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra với ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, chăm lo đời sống cho nhân dân, thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; ổn định đời sống nhân dân và khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh; cung cấp các nhu yếu phẩm.

Nhấn mạnh không để người dân thiếu thốn trong bão lũ, ông Trần Cẩm Tú đặc biệt lưu ý tỉnh Quảng Trị nỗ lực, huy động lực lượng, cơ sở vật chất để hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn có nhà bị tốc mái khắc phục thiệt hại càng nhanh càng tốt để bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh dịch sau mưa lũ...; khẩn trương khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận... tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện thật tốt chính sách đối với những gia đình có người mất, người bị thương; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người, mọi nhà và tất cả các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động trong ứng phó hiệu quả với bão lũ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Tổng số tiền hỗ trợ là 7,5 tỷ đồng.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bà Hà Thị Nga thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trích từ Quỹ cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ một số tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, bị thương... Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kết nối với Quỹ cũng như các tổ chức, địa phương hỗ trợ để chuyển trực tiếp kinh phí về các địa phương bị thiệt hại.

Bà Hà Thị Nga mong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp số liệu để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết nối nhanh, chuyển trực tiếp, góp phần cùng chính quyền, người dân sớm khắc phục những thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Trân trọng cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến Quảng Trị động viên, chia sẻ, trao hỗ trợ nhân dân trong tỉnh khắc phục thiệt hại do bão, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang thông tin thêm đến đầu giờ chiều 1/10, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương, Quân khu IV, Bộ Quốc phòng, nhân dân trong tỉnh vẫn đang tìm kiếm 8 thuyền viên bị mất tích trên biển do bão.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp Điện lực miền Trung, cơ quan Viễn thông khắc phục thiệt hại về hệ thống điện, kết nối viễn thông; nỗ lực vượt qua khó khăn đẩy nhanh công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.../.

Quảng Trị: Trục vớt tàu chìm để tìm kiếm thuyền viên mắc kẹt bên trong khoang Chiều 30/9/2025, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị điều động thêm phương tiện cứu hộ chuyện dụng để cẩu phá chiếc tàu bị chìm nhằm tìm kiếm thuyền viên bị mắc kẹt bên trong khoang.