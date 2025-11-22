Mưa lũ miền Trung-Tây Nguyên: 55 người chết, thiệt hại hơn 8.980 tỷ đồng

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương cho thấy tính đến 6 giờ ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 68 người chết, mất tích; trong đó 55 người chết và 13 người mất tích. Ước thiệt hại ban đầu hơn 8.980 tỷ đồng.

Cùng với đó, mưa lũ làm 946 nhà bị hư hỏng, tăng 1 nhà so với chiều 21/11; có 28.460 nhà ngập, số liệu không thay đổi so với chiều 21/11; có 79.908 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tăng 64.594 ha so với chiều 21/11 và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại, tăng 97.955 ha so với chiều 21/11; có hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, tăng 3,1 triệu con so với chiều 21/11; có 1.157 ha thủy sản thiệt hại, tăng 1.000 ha so với chiều 21/11...

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông, giảm 10 vị trí so với chiều 21/11 và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở... Ngày 22/11, ngành đường sắt tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 99-TB/TW, ngày 21/11 của Bộ Chính trị chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương là Khánh Hòa 200 tỷ, Lâm Đồng 200 tỷ, Gia Lai 150 tỷ và Đắk Lắk 150 tỷ đồng.

Chính phủ đã tổ chức 3 đoàn công tác do các Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ./.

Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, cục bộ mưa rất to Dự báo từ chiều tối 21 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.