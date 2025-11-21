Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, cục bộ mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 21 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm; cục bộ có nơi >150mm. Thời gian mưa chủ yếu từ chiều tối 21/11 đến hết ngày 22/11. Cảnh báo cường suất mưa lớn >100mm/3h.

Thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/11 có đặc điểm chủ đạo là trời rét ở Bắc Bộ và mưa rải rác tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tại Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; cao nhất 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao đề phòng sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi cao hơn.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất: phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 30-32 độ C./.

Đắk Lắk: Tuyệt đối không để người dân bị cô lập trong nhà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương tiếp cận tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà...