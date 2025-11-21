Ngừng chạy 25 tàu khách do mưa lũ, hơn 2.000 hành khách bị ảnh hưởng

Mưa lớn kéo dài tại khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt đoạn từ Nha Trang đến Quy Nhơn, đã khiến hoạt động vận tải đường sắt bị tê liệt nhiều ngày, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng hàng nghìn hành khách.

Ngày 21/11, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tiếp tục bãi bỏ nhiều chuyến tàu gồm các đoàn tàu Thống Nhất và đoàn tàu khu đoạn.

Đối với những tàu bãi bỏ hoặc thay đổi lịch trình, toàn bộ hành khách có nhu cầu đổi trả vé đều được hỗ trợ theo đúng quy định, tổng số vé trả lên đến 11.000 vé.

Không chỉ vận tải hành khách, hoạt động vận tải hàng hóa trên tuyến Bắc-Nam cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, 6 đoàn tàu hàng buộc phải hủy chuyến hoàn toàn do không thể tổ chức chạy tàu an toàn; 27 đoàn tàu hàng phải dừng chờ dọc đường, gồm 13 đoàn tàu số chẵn, 14 đoàn tàu số lẻ.

Theo thống kê sơ bộ, ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ lần này khoảng gần 10 tỷ đồng. Trong số đó, số tiền hoàn vé cho 11 ngàn khách khoảng 7,5 tỷ đồng; chi phí phục vụ hành khách bị kẹt lại trên tàu và tại ga gần 400 triệu đồng, thiệt hại do bãi bỏ tàu hàng là 1,6 tỷ đồng.

Từ ngày 17/11, do nhiều điểm ngập nước, sạt lở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu, ngành đường sắt buộc phải bãi bỏ 25 chuyến tàu khách. Hàng loạt đoàn tàu bị kẹt lại tại các ga dọc tuyến, khiến hơn 2.000 hành khách phải chờ đợi nhiều giờ.

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đã chủ động phục vụ miễn phí 5.200 bữa ăn chính, 4.200 bữa ăn phụ và nước uống cho hành khách trên các chuyến tàu đang dừng tránh tại các ga.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng tạo điều kiện, hướng dẫn khách trả vé đoạn chưa đi đối với hành khách xuống tàu tại các ga dọc đường do thời gian chờ đợi quá lâu./.

Đường bộ, đường sắt tê liệt vì mưa lũ ở Trung Bộ Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) bị xói lở khoảng một phần ba mặt đường, đe dọa nghiêm trọng kết cấu nền đường; nhiều tuyến quốc lộ khác cũng chịu ảnh hưởng nặng.