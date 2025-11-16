Đường sắt và đường bộ bị ngập vì mưa lớn, Khánh Hòa nỗ lực thông tuyến sớm

Mưa lớn kéo dài từ đêm 15/11 khiến nhiều đoạn đường sắt và đường bộ qua địa bàn Khánh Hòa bị ngập sâu, buộc 4 đoàn tàu phải tạm dừng chờ nước rút và nhiều tuyến đường đô thị, miền núi bị chia cắt cục bộ.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, kiểm tra kỹ thuật để sớm khôi phục lưu thông, bảo đảm an toàn cho hành khách và phương tiện.

Tối 16/11, lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh (đặt tại tỉnh Khánh Hòa) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn từ tối qua 15/11 đến nay, một số đoạn đường sắt đi qua địa bàn xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thuộc khu gian Ngã Ba Cam Thịnh Đông bị ngập nước, một số đoàn tàu dừng lưu thông.

Theo đó, tại km 1369+421 nước ngập đường ray khoảng 0,25cm và chảy vào nhà gác; tại km 1367+ 050 nước chảy mang theo đất đá lấp khe ray đường sắt. Chiều cùng ngày ngành đường sắt đã huy động các lực lượng khắc phục. Tuy nhiên thời tiết khu vực này vẫn tiếp tục mưa lớn, nước dâng, nguy cơ mất an toàn đường sắt.

Tính đến 20 giờ, đơn vị chức năng đã cho tạm dừng 4 chuyến tàu ở 2 đầu ga Ngã Ba và ga Cam Thịnh Đông để chờ nước rút, đảm bảo an toàn chạy tàu. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, ngành đường sắt sau kiểm tra, nếu đảm bảo kỹ thuật sẽ sớm cho lưu thông trở lại.

Được biết, vị trí đường sắt bị ngập nước ở xã Nam Cam Ranh là một trong những điểm xung yếu của ngành đường sắt. Những năm qua, khi gặp sự cố mưa lớn, ngập đường ray, ngành đường sắt đều cho dừng tàu để đảm bảo an toàn lưu thông. Tuy nhiên, lần này thời gian dừng tàu khá lâu.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến địa bàn phường Bắc Cam Ranh, xã Nam Cam Ranh có nhiều đoạn đường nước bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, hỗ trợ các phương tiện đường bộ lưu thông.

Mưa lớn cũng khiến nước tràn qua các đập tràn ở các xã miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Trong đó, đèo Khánh Sơn, có lượng lớn đất đá nhỏ theo nước chảy tràn ra mặt đường. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương dọn dẹp ngay từ chiều.

Đối với đèo Khánh Lê, nối tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, mưa lớn khiến nước tràn trên mặt đường. Các phương tiện giao thông lưu thông qua đây di chuyển chậm, đảm bảo an toàn./.

